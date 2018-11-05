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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Коламбус», «Атланта» и «Портленд» одержали победы в плей-офф MLS

В MLS продолжается плей-офф.

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В первом матче ¼ финала «Коламбус Крю» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» благодаря голу Гьяси Зарде на 61-й минуте.

С таким же счётом «Атланта Юнайтед» обыграл «Нью-Йорк Сити», за который выступает Давид Вилья. На 37-й минуте Эрик Ремеди нанёс удар, ставший победным.

В другом матче «Портленд Тимберс» дома одержал волевую победу над «Сиэтл Саундерс», который выиграл пять последних игр подряд. Гости вышли вперёд усилиями Рауля Руидиаса на 10-й минуте, но уже по ходу первого тайма хозяева не только отыгрались, но и вырвались вперёд — отличились Джереми Эбоббис и Себастьян Бланко.

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