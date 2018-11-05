СМИ: Три защитника РПЛ попали в сферу интересов «Барселоны»

Как сообщает Mundo Deportivo, защитник «Зенита» Бранислав Иванович является кандидатом на усиление обороны. Однако главными целями являются Давид Луиз из «Челси» и Лоран Косельни из «Арсенала».

В расширенный список кандидатов также вошли защитники «Локомотива» Бенедикт Хеведес и Ведран Чорлука. Отмечается, что также каталонский клуб рассматривает варианты с Медхи Бенатией («Ювентус»), Раулем Альбиолем («Наполи»), Пепе, Домагоем Видой (оба — «Бешикташ»), Данте («Ницца»), Невеном Суботичем, Тимоте Колодзейчаком (оба — «Сент-Этьен»), Адилем Рами («Марсель») и Жозе Фонте («Лилль»).