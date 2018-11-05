Принципиальный матч лидеров и четыре претендента на вылет. Обзор 32-го тура КПЛ

По итогам 32-го тура чемпионата Казахстана по футболу определился первый неудачник сезона, коим стал отправившийся на понижение в классе «Акжайык». В то же время в нижней части таблицы сохранилась высокая плотность, вследствие чего еще одна из четырех команд («Атырау», «Шахтер», «Иртыш», «Кызыл-Жар СК») рискует проследовать по пути уральского клуба, а другая сыграть в стыковых матчах, передает корреспондент Vesti.kz.

Принципиальный же поединок тура прошел в столице Казахстана, где соперничали чемпион и вице-чемпион. Надо сказать, что футболисты «Астаны» и «Кайрата» не подкачали, выдав остроатакующий футбол. Выиграть могли как одни, так и другие. Но в этот день более удачливыми оказались северяне, забившие на один мяч больше (3:2).

Откровенно говоря, кайратовцы не заслуживали поражения, но поплатились за невынужденные ошибки в обороне. Хотя играй с таким настроем в предыдущих матчах, южане до последнего боролись бы за чемпионство, а сейчас в их пассиве три поражения подряд, тогда как их безвыигрышная серия растянулась до пяти туров. В следующем матче им представится последний шанс ее прервать.

«Акжайык» проиграл важный поединок сезона, пропустив в гостях два безответных мяча от «Иртыша», после чего потерял последнюю возможность покинуть подвал таблицы и зацепиться за прописку в премьер-лиге. Впрочем, в своих бедах уральцы сами виноваты, после гостевой победы над «Кайратом» в 25-м туре они потерпели шесть поражений при одной ничьей. Между тем павлодарцы набрали 35 очков и расположились на десятой позиции. Теперь для них все решится в выездном матче следующего тура с «Астаной».

«Атырау» благодаря выигрышу на своем поле над «Актобе» (3:1) поднялся с девятой строчки на восьмую, однако от зоны вылета их отделяет всего одно очко. Это значит, что в заключительном туре «нефтяникам» необходимо добиваться приемлемого результата с «Ордабасы» в Шымкенте, задача не из легких, но вполне выполнимая. Актюбинцы в свою очередь с четвертой ступеньки опустились на пятую и отныне не все от них зависит в борьбе за попадание в еврокубковую зону. Для них желательно, чтобы тот же «Ордабасы» потерпел неудачу в 33-м туре.

Шымкентцы, как известно, нанесли поражение «Кызыл-Жар СК» (2:1), причем решающий мяч на выезде забили на третьей компенсированной минуте. Этой победой подопечные Кахабера Цхададзе сделали серьезную заявку завершить чемпионат в четверке и при определенных обстоятельствах квалифицироваться в еврокубки. Тем временем поражение отбросило петропавловцев с восьмого места на 11-е, в следующем туре им необходимо не только выиграть у «Тобола» в Костанае, но и надеяться на осечку конкурентов, которым уступают по дополнительным показателям.

Кстати, «Тобол» был бит в гостях «Шахтером» (1:2). Неудачу костанайцев можно объяснить их немотивированностью из-за досрочно завоеванных бронзовых медалей. Другое дело — карагандинцы, отчаянно борющиеся за выживание. Данная победа помогла им взобраться на девятое место и повысить командный дух перед решающим матчем с «Кайратом» 11 ноября. Команде Николая Костова нельзя уступать в Алматы.

«Кайсар», буквально недавно обезопасивший себя от участия в переходных играх, после победы над «Жетысу» (1:0) закрепился на шестой позиции и всего до одного пункта сократил отставание от четвертого места, то есть может случиться и так, что кызылординцы по итогам сезона заполучат путевку в еврокубки. Для этого им потребуется в следующей гостевой игре победить «Актобе» и ждать осечки «Ордабасы». Ну, и еще «Кайрат» должен уступить «Атырау» в финале Кубка страны.

Как видим, в следующем туре определится второй неудачник сезона, а также участник переходных игр с «Кыраном», финишировавшим на третьем месте в первой лиге. «Стыки» будут состоять из двух матчей, которые пройдут 16 и 20 ноября.