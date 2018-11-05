Принципиальный матч лидеров и четыре претендента на вылет. Обзор 32-го тура КПЛ
При этом «Акжайык» отправился в первую лигу.
При этом «Акжайык» отправился в первую лигу.
По итогам 32-го тура чемпионата Казахстана по футболу определился первый неудачник сезона, коим стал отправившийся на понижение в классе «Акжайык». В то же время в нижней части таблицы сохранилась высокая плотность, вследствие чего еще одна из четырех команд («Атырау», «Шахтер», «Иртыш», «Кызыл-Жар СК») рискует проследовать по пути уральского клуба, а другая сыграть в стыковых матчах, передает корреспондент Vesti.kz.
Принципиальный же поединок тура прошел в столице Казахстана, где соперничали чемпион и
Откровенно говоря, кайратовцы не заслуживали поражения, но поплатились за невынужденные ошибки в обороне. Хотя играй с таким настроем в предыдущих матчах, южане до последнего боролись бы за чемпионство, а сейчас в их пассиве три поражения подряд, тогда как их безвыигрышная серия растянулась до пяти туров. В следующем матче им представится последний шанс ее прервать.
«Акжайык» проиграл важный поединок сезона, пропустив в гостях два безответных мяча от «Иртыша», после чего потерял последнюю возможность покинуть подвал таблицы и зацепиться за прописку в
«Атырау» благодаря выигрышу на своем поле над «Актобе» (3:1) поднялся с девятой строчки на восьмую, однако от зоны вылета их отделяет всего одно очко. Это значит, что в заключительном туре «нефтяникам» необходимо добиваться приемлемого результата с «Ордабасы» в Шымкенте, задача не из легких, но вполне выполнимая. Актюбинцы в свою очередь с четвертой ступеньки опустились на пятую и отныне не все от них зависит в борьбе за попадание в еврокубковую зону. Для них желательно, чтобы тот же «Ордабасы» потерпел неудачу в 33-м туре.
Шымкентцы, как известно, нанесли поражение «Кызыл-Жар СК» (2:1), причем решающий мяч на выезде забили на третьей компенсированной минуте. Этой победой подопечные Кахабера Цхададзе сделали серьезную заявку завершить чемпионат в четверке и при определенных обстоятельствах квалифицироваться в еврокубки. Тем временем поражение отбросило петропавловцев с восьмого места на 11-е, в следующем туре им необходимо не только выиграть у «Тобола» в Костанае, но и надеяться на осечку конкурентов, которым уступают по дополнительным показателям.
Кстати, «Тобол» был бит в гостях «Шахтером» (1:2). Неудачу костанайцев можно объяснить их немотивированностью
«Кайсар», буквально недавно обезопасивший себя от участия в переходных играх, после победы над «Жетысу» (1:0) закрепился на шестой позиции и всего до одного пункта сократил отставание от четвертого места, то есть может случиться и так, что кызылординцы по итогам сезона заполучат путевку в еврокубки. Для этого им потребуется в следующей гостевой игре победить «Актобе» и ждать осечки «Ордабасы». Ну, и еще «Кайрат» должен уступить «Атырау» в финале Кубка страны.
Как видим, в следующем туре определится второй неудачник сезона, а также участник переходных игр с «Кыраном», финишировавшим на третьем месте в первой лиге. «Стыки» будут состоять из двух матчей, которые пройдут 16 и 20 ноября.
В 33-м туре (11 ноября) сыграют «Астана» — «Иртыш», «Кайрат» — «Шахтер», «Тобол» — «Кызыл-Жар СК», «Ордабасы» — «Атырау», «Актобе» — «Кайсар», «Жетысу» — «Акжайык». Турнирное положение команд приведено здесь.