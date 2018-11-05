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12:12 (мск), источник: Р-Спорт

Бывший полузащитник «Реала» ван дер Варт объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу Рафаэл ван дер Варт объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

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Источник: Reuters

«Я хочу поставить точку, потому что намерен играть в футбол, а не залечивать травмы. Могу только выразить благодарность всем клубам, за которые выступал, игрокам и болельщикам. Я испытываю теплые чувства, это было прекрасное время», — сказал 35-летний голландец, которого цитирует voetbalprimeur.nl.

Ван дер Варт является воспитанником амстердамского «Аякса», в этой команде он начал профессиональную карьеру на взрослом уровне. Впоследствии он защищал цвета немецкого «Гамбурга», мадридского «Реала», лондонского «Тоттенхэма», испанского «Бетиса», датского «Миттьюлланна». Летом текущего года он перешел в другой датский клуб — «Эсбьерг», за который сыграл четыре матча.

В составе национальной команды ван дер Варт провел 109 матчей, забил 25 голов, стал вице-чемпионом мира 2010 года и бронзовым призером чемпионата Европы-2004.

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