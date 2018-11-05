«Реал» подпишет спонсорский контракт на 1,1 миллиарда евро
«Реал» договорился о продлении спонсорского контракта с компаний Adidas, которая поставляет экипировку для команды, сообщает Marca.
«Реал» договорился о продлении спонсорского контракта с компаний Adidas, которая поставляет экипировку для команды, сообщает Marca.
По данным источника, новый договор будет рассчитан на десять лет, а общая сумма его составит 1,1 миллиарда евро.
По нынешнему контракту «Реал» получает в год 52 миллиона евро от Adidas.