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12:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» подпишет спонсорский контракт на 1,1 миллиарда евро

«Реал» договорился о продлении спонсорского контракта с компаний Adidas, которая поставляет экипировку для команды, сообщает Marca.

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Источник: Reuters

По данным источника, новый договор будет рассчитан на десять лет, а общая сумма его составит 1,1 миллиарда евро.

По нынешнему контракту «Реал» получает в год 52 миллиона евро от Adidas.

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