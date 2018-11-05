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13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Football Leaks: Рыболовлев инвестировал в «Монако» в обход финансового фэйр-плей

Российский миллиардер и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев мог участвовать в финансовых махинациях, утверждает Nrc.nl со ссылкой на новый отчёт Football Leaks.

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По данным источника, бизнесмен инвестировал в клуб крупные суммы в обход финансового фэйр-плей. Для этого был подписан контракт с маркетинговым агентством, глава которого пообещал «Монако» суммарную выплату в € 1,4 млрд за 10 лет. При этом Рыболовлеву пришлось задействовать офшоры в Гонконге и на Виргинских островах, а условия сделки с компанией были скрыты от УЕФА во избежание обвинений в нарушении финансового фэйр-плей.

Ранее Football Leaks обвинили президента ФИФА Джанни Инфантино в содействии нарушившим финансовый фэйр-плей «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». В организации этой информации не подтвердили.

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