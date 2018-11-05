Football Leaks: Рыболовлев инвестировал в «Монако» в обход финансового фэйр-плей
Российский миллиардер и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев мог участвовать в финансовых махинациях, утверждает Nrc.nl со ссылкой на новый отчёт Football Leaks.
Российский миллиардер и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев мог участвовать в финансовых махинациях, утверждает Nrc.nl со ссылкой на новый отчёт Football Leaks.
По данным источника, бизнесмен инвестировал в клуб крупные суммы в обход финансового
Ранее Football Leaks обвинили президента ФИФА Джанни Инфантино в содействии нарушившим финансовый