Football Leaks: Рыболовлев инвестировал в «Монако» в обход финансового фэйр-плей

По данным источника, бизнесмен инвестировал в клуб крупные суммы в обход финансового фэйр-плей. Для этого был подписан контракт с маркетинговым агентством, глава которого пообещал «Монако» суммарную выплату в € 1,4 млрд за 10 лет. При этом Рыболовлеву пришлось задействовать офшоры в Гонконге и на Виргинских островах, а условия сделки с компанией были скрыты от УЕФА во избежание обвинений в нарушении финансового фэйр-плей.



Ранее Football Leaks обвинили президента ФИФА Джанни Инфантино в содействии нарушившим финансовый фэйр-плей «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». В организации этой информации не подтвердили.