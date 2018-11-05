«Кайрат» объявил об уходе Андрея Аршавина

«В матче с карагандинским “Шахтером” клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы», — говорится в сообщении клуба.