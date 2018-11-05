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13:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил об уходе Андрея Аршавина

Алматинский «Кайрат» на официальном сайте объявил, что проведет прощальный матч для 37-летнего российского полузащитника Андрея Аршавина.

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Источник: РИА "Новости"

«В матче с карагандинским “Шахтером” клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы», — говорится в сообщении клуба.

Матч «Кайрат» — «Шахтер» пройдет 11 ноября в рамках заключительного, 33-го, тура казахстанской премьер-лиги.

За «Кайрат» Аршавин выступал с марта 2016 года. За алматинцев во всех турнирах он провел 107 матчей, в которых забил 30 мячей, отдал 37 голевых передач, получил 13 желтых и одну красную карточки. Россиянин дважды становился серебряным призером чемпионата, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана.

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