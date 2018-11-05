«Кайрат» объявил об уходе Андрея Аршавина
Алматинский «Кайрат» на официальном сайте объявил, что проведет прощальный матч для 37-летнего российского полузащитника Андрея Аршавина.
Алматинский «Кайрат» на официальном сайте объявил, что проведет прощальный матч для 37-летнего российского полузащитника Андрея Аршавина.
«В матче с карагандинским “Шахтером” клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы», — говорится в сообщении клуба.
Матч «Кайрат» — «Шахтер» пройдет 11 ноября в рамках заключительного, 33-го, тура казахстанской
За «Кайрат» Аршавин выступал с марта 2016 года. За алматинцев во всех турнирах он провел 107 матчей, в которых забил 30 мячей, отдал 37 голевых передач, получил 13 желтых и одну красную карточки. Россиянин дважды становился серебряным призером чемпионата, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана.