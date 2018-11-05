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13:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чешский миллиардер хочет купить «Рому»

Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский рассматривает возможность покупки «Ромы» у Джеймса Паллотты.

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Источник: Reuters

Как сообщает La Repubblica, состояние 43-летнего бизнесмена оценивается в 2,2 миллиарда евро. Ранее он пытался купить «Милан» за 600 миллионов евро, однако его предложение отверг американский фонд Elliott Management, который владеет акциями «россонери».

По данным источника, владеющий «Ромой» американец Паллотта также не согласится продавать клуб.

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