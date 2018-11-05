Чешский миллиардер хочет купить «Рому»
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский рассматривает возможность покупки «Ромы» у Джеймса Паллотты.
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский рассматривает возможность покупки «Ромы» у Джеймса Паллотты.
Как сообщает La Repubblica, состояние 43-летнего бизнесмена оценивается в 2,2 миллиарда евро. Ранее он пытался купить «Милан» за 600 миллионов евро, однако его предложение отверг американский фонд Elliott Management, который владеет акциями «россонери».
По данным источника, владеющий «Ромой» американец Паллотта также не согласится продавать клуб.