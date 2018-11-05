Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа0
Крылья Советов1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Енисей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург1
Рубин0
Футбол. Зарубежный
23:00
Хаддерсфилд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Атлетик
Футбол. Зарубежный
4.11
Монпелье3
Марсель0
Все события
Фоторепортажи
13Каррера и Глушаков на плакатах болельщиков «Спартака»
15«Динамо» — ЦСКА: в Химках без голов
16:00 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсационный «Кыран», или герои и неудачники первой лиги Казахстана

В минувший уик-энд матчами 33-го тура завершился турнир среди клубов первой лиги Казахстана, по их итогам определился участник переходных игр. Им стал «Кыран», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Судьба третьего места решалась до последнего тура, так как «Кыран» только на три очка опережал идущего следом «Алтай». Подопечные Галымжана Тулегенова не дрогнули в заключительном и важном матче сезона, переиграв дома «Шахтер-Булат» (2:0), чем не оставили никаких шансов «Алтаю», с аналогичным счетом взявшему верх над «Байконуром».

Надо отметить, что «Кыран» преподнес сюрприз, даже в случае поражения в стыковых матчах нынешний сезон можно смело занести в актив команды. Ведь многие до начала чемпионата отдавали предпочтение «Алтаю» в борьбе за «бронзу», но южане оказались более удачливыми — они больше одержали побед (20), чем восточноказахстанцы (18), а также играли более результативно (61 и 56 голов соответственно). Словом, все закономерно.

Теперь «Кырану» осталось узнать имя соперника по «стыкам» — им станет одна из четырех команд, борющихся за выживание в КПЛ («Атырау», «Шахтер», «Иртыш», «Кызыл-Жар СК»), а «Алтаю» ничего не остается, кроме как сделать выводы и сделать ставку на следующий сезон.

«Окжетпес», несмотря на чемпионство и досрочный выход в премьер-лигу, в последнем матче чемпионата разгромил в родных стенах финишировавшего на последнем, 12-м месте «Актобе-Жас» — 6:1. Ударно отыграл форвард синегорцев Санат Жумаханов, оформивший хет-трик. Ему не хватило одного гола, чтобы догнать в списке лучших бомбардиров Абылайхана Махамбетова из «Кырана» (20 мячей). Тройку лучших снайперов лиги замкнул еще один нападающий «Окжетпеса» Никита Баженов (16 голов), известный по выступлениям за московский «Спартак».

Вышедший в премьер-лигу со второго места «Тараз» не смог порадовать своих поклонников результативной игрой, отыграв вничью с «Каспием» (0:0). Интересно, что команда Нуркена Мазбаева среди призеров чемпионата меньше всех одержала побед (19), зато больше других играла вничью — в десяти случаях. В целом не приходилось сомневаться в выходе таразцев в КПЛ, вопрос лишь был в том, с какого места они это сделают.

Другие клубы первой лиги не ставили перед собой амбициозных задач, а посему выступили в силу своих возможностей. Вот как они сыграли в последнем туре: «Жетысу Б» — «Экибастуз» 3:0, «Махтаарал» — «Кайрат А» 3:1.

Отметим, что заключительные игры 33-го тура премьер-лиги пройдут 11 ноября, по их итогам и определится соперник «Кырана» по переходным матчам, которые состоятся 16 и 20 ноября.

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Легионеров "Астаны" и "Кайрата" вызвали в сборную на матчи Лиги наций
Черчесов объявил состав сборной на матчи с Германией и Швецией
В сборной Франции по биатлону нет денег даже на повара
«Реал» подпишет спонсорский контракт на 1,1 миллиарда евро
«Кайрат» объявил об уходе Андрея Аршавина
Кононову придется поднимать «Спартак» из руин
«Уфа» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
Флойд Мэйуэзер проведет дебютный бой в ММА 31 декабря в Японии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь