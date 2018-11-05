Сенсационный «Кыран», или герои и неудачники первой лиги Казахстана

Судьба третьего места решалась до последнего тура, так как «Кыран» только на три очка опережал идущего следом «Алтай». Подопечные Галымжана Тулегенова не дрогнули в заключительном и важном матче сезона, переиграв дома «Шахтер-Булат» (2:0), чем не оставили никаких шансов «Алтаю», с аналогичным счетом взявшему верх над «Байконуром».

Надо отметить, что «Кыран» преподнес сюрприз, даже в случае поражения в стыковых матчах нынешний сезон можно смело занести в актив команды. Ведь многие до начала чемпионата отдавали предпочтение «Алтаю» в борьбе за «бронзу», но южане оказались более удачливыми — они больше одержали побед (20), чем восточноказахстанцы (18), а также играли более результативно (61 и 56 голов соответственно). Словом, все закономерно.

Теперь «Кырану» осталось узнать имя соперника по «стыкам» — им станет одна из четырех команд, борющихся за выживание в КПЛ («Атырау», «Шахтер», «Иртыш», «Кызыл-Жар СК»), а «Алтаю» ничего не остается, кроме как сделать выводы и сделать ставку на следующий сезон.

«Окжетпес», несмотря на чемпионство и досрочный выход в премьер-лигу, в последнем матче чемпионата разгромил в родных стенах финишировавшего на последнем, 12-м месте «Актобе-Жас» — 6:1. Ударно отыграл форвард синегорцев Санат Жумаханов, оформивший хет-трик. Ему не хватило одного гола, чтобы догнать в списке лучших бомбардиров Абылайхана Махамбетова из «Кырана» (20 мячей). Тройку лучших снайперов лиги замкнул еще один нападающий «Окжетпеса» Никита Баженов (16 голов), известный по выступлениям за московский «Спартак».

Вышедший в премьер-лигу со второго места «Тараз» не смог порадовать своих поклонников результативной игрой, отыграв вничью с «Каспием» (0:0). Интересно, что команда Нуркена Мазбаева среди призеров чемпионата меньше всех одержала побед (19), зато больше других играла вничью — в десяти случаях. В целом не приходилось сомневаться в выходе таразцев в КПЛ, вопрос лишь был в том, с какого места они это сделают.

Другие клубы первой лиги не ставили перед собой амбициозных задач, а посему выступили в силу своих возможностей. Вот как они сыграли в последнем туре: «Жетысу Б» — «Экибастуз» 3:0, «Махтаарал» — «Кайрат А» 3:1.