Сенсационный «Кыран», или герои и неудачники первой лиги Казахстана
В минувший
В минувший
Судьба третьего места решалась до последнего тура, так как «Кыран» только на три очка опережал идущего следом «Алтай». Подопечные Галымжана Тулегенова не дрогнули в заключительном и важном матче сезона, переиграв дома «Шахтер-Булат» (2:0), чем не оставили никаких шансов «Алтаю», с аналогичным счетом взявшему верх над «Байконуром».
Надо отметить, что «Кыран» преподнес сюрприз, даже в случае поражения в стыковых матчах нынешний сезон можно смело занести в актив команды. Ведь многие до начала чемпионата отдавали предпочтение «Алтаю» в борьбе за «бронзу», но южане оказались более удачливыми — они больше одержали побед (20), чем восточноказахстанцы (18), а также играли более результативно (61 и 56 голов соответственно). Словом, все закономерно.
Теперь «Кырану» осталось узнать имя соперника по «стыкам» — им станет одна из четырех команд, борющихся за выживание в КПЛ («Атырау», «Шахтер», «Иртыш», «Кызыл-Жар СК»), а «Алтаю» ничего не остается, кроме как сделать выводы и сделать ставку на следующий сезон.
«Окжетпес», несмотря на чемпионство и досрочный выход в
Вышедший в
Другие клубы первой лиги не ставили перед собой амбициозных задач, а посему выступили в силу своих возможностей. Вот как они сыграли в последнем туре: «Жетысу Б» — «Экибастуз» 3:0, «Махтаарал» — «Кайрат А» 3:1.
Отметим, что заключительные игры 33-го тура