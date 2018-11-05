Прощай, легенда! Чем запомнился Аршавин в «Кайрате»

Заключительный матч 33-го тура чемпионата Казахстана по футболу между «Кайратом» и «Шахтером» станет последним для 37-летнего российского полузащитника Андрея Аршавина, передает корреспондент Vesti.kz.

Хотя изначально многие болельщики и специалисты пессимистично отнеслись к приходу игрока в алматинский клуб в 2016 году, ведь до этого у него ничего не получилось в «Кубани», но воспитанник питерского футбола достаточно быстро набрал форму и за кайратовцев забил восемь голов при семи результативных передачах в 28 матчах.

Кроме того, Аршавин выиграл пари у казахстанского блогера Петра Воликова, пообещавшего побриться налысо, если российский легионер в свой дебютный сезон забьет хотя бы восемь голов. В итоге, Аршавин сам привел в исполнение «приговор».

В «Кайрате» Аршавин появился по приглашению экс-тренера Александра Бородюка, покинувшего клуб после трех туров в 2016 году.

И что интересно, экс-игрок «Зенита» и «Арсенала» первый матч за «Кайрат» провел в третьем туре против «Акжайыка» (1:2), после которого и подал в отставку российский специалист.

Первый гол в КПЛ Аршавин забил 23 апреля в ворота «Актобе».

30 июня забил победный гол в ворота албанского клуба «Теута» (1:0) в первом квалификационном раунде Лиги Европы. За 22 матча первого этапа чемпионата забил шесть голов из 50 (забитых командой). По итогам сезона выиграл с «Кайратом» серебряные медали и стал лучшим футболистом чемпионата Казахстана по версии журналистов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7p4kKO5OYmw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон 2017 года Аршавин провел не менее ярко, хотя забил на один гол меньше (семь), отдав при этом на три ассиста больше (десять), чем в 2016-м.

В марте вместе с алматинцами выиграл Суперкубок Казахстана, а потом еще стал серебряным призером чемпионата и обладателем Кубка страны.

При этом 29 июня в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы-2017/2018 против «Атлантаса» (6:0) оформил дубль.

В дальнейшем вошел в пятерку лучших игроков сезона-2017 по версии ПФЛ, набрав 14 баллов. Вдобавок попал в число 22 лучших игроков сезона.

Сезон 2018 года стал самым успешным для россиянина в майке «Кайрата» в плане результативности, в 30 играх премьер-лиги отличился девять раз и отдал 15 результативных передач. Правда. не обошлось без ложки дегтя в бочке меда. В домашнем матче 31-го тура против павлодарского «Иртыша» (0:1) он впервые в КПЛ получил прямую красную карточку — вышел на поле после перерыва, а на 86-й минуте был удален за то, что наступил на упавшего оппонента.

26 августа в домашней игре 24-го тура с «Атырау» (4:2) Аршавин провел 100-й матч за клуб. Вышел на замену на 59-й минуте при счете 1:2, а уже на 71-й сравнял счет, через минуту сделал голевую передачу на Адеринсолу Эсеолу, а уже в компенсированное время с его передачи тот же Эсеола установил окончательный итог.

Стоит добавить, что за время выступления за «Кайрат» Аршавин забил немало красивых голов. И не будет преувеличением сказать, что он был одним из самых удачных приобретений алматинского клуба в последние годы, что, естественно, положительным образом сказывалось на высокой посещаемости домашних матчей. Определенно, КПЛ многое потеряет с уходом такого легендарного футболиста.