Прощай, легенда! Чем запомнился Аршавин в «Кайрате»
В алматинском клубе россиянин проводит третий сезон.
В алматинском клубе россиянин проводит третий сезон.
Заключительный матч 33-го тура чемпионата Казахстана по футболу между «Кайратом» и «Шахтером» станет последним для 37-летнего российского полузащитника Андрея Аршавина, передает корреспондент Vesti.kz.
Хотя изначально многие болельщики и специалисты пессимистично отнеслись к приходу игрока в алматинский клуб в 2016 году, ведь до этого у него ничего не получилось в «Кубани», но воспитанник питерского футбола достаточно быстро набрал форму и за кайратовцев забил восемь голов при семи результативных передачах в 28 матчах.
Кроме того, Аршавин выиграл пари у казахстанского блогера Петра Воликова, пообещавшего побриться налысо, если российский легионер в свой дебютный сезон забьет хотя бы восемь голов. В итоге, Аршавин сам привел в исполнение «приговор».
В «Кайрате» Аршавин появился по приглашению
И что интересно,
Первый гол в КПЛ Аршавин забил 23 апреля в ворота «Актобе».
30 июня забил победный гол в ворота албанского клуба «Теута» (1:0) в первом квалификационном раунде Лиги Европы. За 22 матча первого этапа чемпионата забил шесть голов из 50 (забитых командой). По итогам сезона выиграл с «Кайратом» серебряные медали и стал лучшим футболистом чемпионата Казахстана по версии журналистов.
Сезон 2017 года Аршавин провел не менее ярко, хотя забил на один гол меньше (семь), отдав при этом на три ассиста больше (десять), чем в 2016-м.
В марте вместе с алматинцами выиграл Суперкубок Казахстана, а потом еще стал серебряным призером чемпионата и обладателем Кубка страны.
При этом 29 июня в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы-2017/2018 против «Атлантаса» (6:0) оформил дубль.
В дальнейшем вошел в пятерку лучших игроков сезона-2017 по версии ПФЛ, набрав 14 баллов. Вдобавок попал в число 22 лучших игроков сезона.
Сезон 2018 года стал самым успешным для россиянина в майке «Кайрата» в плане результативности, в 30 играх
26 августа в домашней игре 24-го тура с «Атырау» (4:2) Аршавин провел 100-й матч за клуб. Вышел на замену на 59-й минуте при счете 1:2, а уже на 71-й сравнял счет, через минуту сделал голевую передачу на Адеринсолу Эсеолу, а уже в компенсированное время с его передачи тот же Эсеола установил окончательный итог.
Стоит добавить, что за время выступления за «Кайрат» Аршавин забил немало красивых голов. И не будет преувеличением сказать, что он был одним из самых удачных приобретений алматинского клуба в последние годы, что, естественно, положительным образом сказывалось на высокой посещаемости домашних матчей. Определенно, КПЛ многое потеряет с уходом такого легендарного футболиста.