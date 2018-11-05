«Опубликованные статьи содержат ложную информацию». «Монако» опроверг все обвинения в адрес клуба и его владельца
ФК «Монако» выступил с опровержением в связи с публикацией статей на сайте Mediapart и в европейских СМИ.
ФК «Монако» выступил с опровержением в связи с публикацией статей на сайте Mediapart и в европейских СМИ.
Как заявил «СЭ» Дмитрий Чечкин, представитель Дмитрия Рыболовлева, «ФК “Монако” решительно опровергает распространенную в европейских и французских СМИ информацию о том, что он действовал в обход финансового
Опубликованные статьи содержат ложную информацию и многочисленные неточности.
В результате контракта с агентством AIM ФК “Монако” действительно надеялся увеличить свои коммерческие и спонсорские ресурсы.
ФК “Монако” подчеркивает, что этот контракт включал маркетинговые ресурсы, спонсорство, а также все доходы, связанные с Лигой чемпионов. На самом деле, маркетинговому агентству необходимо было найти для клуба дополнительные ресурсы в размере 30 миллионов евро.
Однако этот контракт, оказавшийся слишком амбициозным и невыполнимым, в итоге не был исполнен, и поэтому он не был включен в отчеты клуба ни для Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), ни для УЕФА — это было сделано по инициативе самого клуба. Следовательно, контракт никаким образом не мог использоваться в рамках финансового
По результатам проверки, выявившей дефицит бюджета клуба, УЕФА оштрафовал ФК “Монако” на 3 миллиона евро (плюс 10 миллионов с отсрочкой), а также вынес в отношении клуба спортивные санкции.
Клубу пришлось выбрать альтернативную стратегию, основанную на продаже игроков, чтобы найти ресурсы, необходимые для его функционирования в соответствии с правилами финансового
Так «Монако» отреагировал на сообщение Le Figaro, что российский бизнесмен вкладывал средства в «Монако» в обход системы учета финансового
По данным источника, для денежных вливаний, которые составляли 140 миллионов евро в год, Рыболовлев, купивший «Монако» в 2011 году, использовал офшоры и подставные фирмы, зарегистрированные в Гонконге и на Виргинских островах. Деньги проводились как спонсорские отчисления. .