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16:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Опубликованные статьи содержат ложную информацию». «Монако» опроверг все обвинения в адрес клуба и его владельца

ФК «Монако» выступил с опровержением в связи с публикацией статей на сайте Mediapart и в европейских СМИ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как заявил «СЭ» Дмитрий Чечкин, представитель Дмитрия Рыболовлева, «ФК “Монако” решительно опровергает распространенную в европейских и французских СМИ информацию о том, что он действовал в обход финансового фэйр-плей посредством контракта с маркетинговым агентством AIM.

Опубликованные статьи содержат ложную информацию и многочисленные неточности.

В результате контракта с агентством AIM ФК “Монако” действительно надеялся увеличить свои коммерческие и спонсорские ресурсы.

ФК “Монако” подчеркивает, что этот контракт включал маркетинговые ресурсы, спонсорство, а также все доходы, связанные с Лигой чемпионов. На самом деле, маркетинговому агентству необходимо было найти для клуба дополнительные ресурсы в размере 30 миллионов евро.

Однако этот контракт, оказавшийся слишком амбициозным и невыполнимым, в итоге не был исполнен, и поэтому он не был включен в отчеты клуба ни для Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), ни для УЕФА — это было сделано по инициативе самого клуба. Следовательно, контракт никаким образом не мог использоваться в рамках финансового фэйр-плей.

По результатам проверки, выявившей дефицит бюджета клуба, УЕФА оштрафовал ФК “Монако” на 3 миллиона евро (плюс 10 миллионов с отсрочкой), а также вынес в отношении клуба спортивные санкции.

Клубу пришлось выбрать альтернативную стратегию, основанную на продаже игроков, чтобы найти ресурсы, необходимые для его функционирования в соответствии с правилами финансового фэйр-плей. Это вновь подтверждает, что нынешняя политика клуба является единственной стратегией, которая экономически действенна для ФК “Монако” и соответствует действующему регулированию».

Так «Монако» отреагировал на сообщение Le Figaro, что российский бизнесмен вкладывал средства в «Монако» в обход системы учета финансового fair-play УЕФА. Это издание ссылалось на новые публикации Football Leaks, основанные на утечках финансовых документов.

По данным источника, для денежных вливаний, которые составляли 140 миллионов евро в год, Рыболовлев, купивший «Монако» в 2011 году, использовал офшоры и подставные фирмы, зарегистрированные в Гонконге и на Виргинских островах. Деньги проводились как спонсорские отчисления. ​.

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