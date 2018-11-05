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16:54 (мск), источник: Sport24

Аршавин покидает «Кайрат». Что дальше?

Варианты продолжения карьеры для легенды российского футбола.

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Источник: Sport24

Похоже, это все. 11 ноября Аршавин попрощается с болельщиками «Кайрата» в матче с карагандинским «Шахтером». Судя по всему, Андрей завершит игровую карьеру. За три сезона в Казахстане Аршавин сыграл в 100 матчах, забил 30 голов, сделал 37 ассистов, дважды взял серебряные медали чемпионата, по одному разу Кубок и Суперкубок Казахстана. А еще отметился участием в паре скандальных эпизодов — поучаствовал в массовой драке и наступил на голову сопернику.

Тем не менее, Аршавин оставил после себя приятные впечатления в Казахстане, даже в 37 лет соответствуя уровню высшего дивизиона страны. Пока о будущем Андрея не известно, но мы можем пофантазировать, основываясь на его предыдущих высказываниях.

«Я думаю, что конец карьеры близок, он рядом. Футбол — это любимое занятие в моей жизни, и я бы хотел остаться в футболе. Моментами конечно пугает мысль о том, что придется завершить карьеру, потом отходит, какое-то время все нормально, потом опять пугает».

Судя по всему, участвовать в ток-шоу на телевизоре или «тратить честно заработанные за карьеру деньги» Аршавин не собирается. Значит, он, скорее всего, останется в футбольной структуре.

Вполне возможно, Андрею еще хватит сил сезон попылить за команду из второй восьмерки РПЛ, на меньшее он вряд ли согласится. Только придется пойти на солидное сокращение зарплаты. Хотя, может, ради такого имиджевого импульса клуб из более-менее зажиточного региона рискнет пригласить живую легенду на соответствующий оклад.

Второй вариант — работа в структуре футбольного клуба. Посол, спортивный директор, отдел по развитию или любая другая должность, на которую Аршавина без проблем могут устроить в том же «Зените».

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Третий — работа в тренерском штабе. По этому же пути из «Кайрата» пошел Тимощук и сейчас является важной фигурой в штабе Сергея Семака. Получить лицензию и нарабатывать опыт для тренерской карьеры. Почему бы и нет?

Конечно, Аршавин легко может построить карьеру эксперта на ТВ, участвовать в разных передачах или даже стать колумнистом, с его харизмой должно выйти неплохо. Но мы ожидаем более масштабного продолжения футбольного пути Аршавина. Такого, которое бы соответствовало его роскошной карьере игрока.

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