Мбаппе признан самым дорогим игроком в мире

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CIES Football Observatory оценивает трансферную стоимость 19-летнего футболиста в €216,5 млн. Мбаппе является единственным, чья стоимость оценивается в сумму, превышающую €200 млн. В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира 2018 года и был признан лучшим молодым игроком турнира. Французский нападающий вошел в команду года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в составе ПСЖ он стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.

В список самых дорогих нападающих также вошли англичанин Гарри Кейн (€197,3 млн; «Тоттенхэм»), бразилец Неймар (€197 млн; ПСЖ), египтянин Мохаммед Салах (€173 млн; «Ливерпуль»), бразилец Филиппе Коутиньо (€171,3 млн; «Барселона»), аргентинец Лионель Месси (€170,6 млн; «Барселона»), англичанин Рахим Стерлинг (€164,6 млн; «Манчестер Сити»), бельгиец Ромелу Лукаку (€164,3 млн; «Манчестер Юнайтед»), француз Антуан Гризманн (€157,7 млн; «Атлетико»), аргентинец Пауло Дибала (€155,6 млн; «Ювентус»).

Самым дорогим полузащитником, согласно исследованию, является английский игрок «Тоттенхэма» Деле Алли, чья стоимость оценивается в €163,4 млн. Также в список самых дорогостоящих полузащитников вошли бельгиец Кевин де Брюйне (€150,4 млн; «Манчестер Сити»), француз Поль Погба (€130,5 млн; «Манчестер Юнайтед»), француз Н’Голо Канте (€90,6 млн; «Челси»), англичанин Эрик Дайер (€90,5 млн; «Тоттенхэм»), испанец Сауль Ньигес (€90,2 млн; «Атлетико»), бразилец Фабиньо (€82,3 млн; «Ливерпуль»), гвинеец Наби Кейта (€75,5 млн; «Ливерпуль»), голландец Джорджиньо Вейналдум (€73,2 млн; «Ливерпуль») и бразилец Жоржиньо (€72 млн; «Челси»).

В тройку самых дорогих центральных защитников вошли француз Самюэль Умтити (€99,2 млн; «Барселона»), колумбиец Давинсон Санчес (€97,2 млн; «Тоттенхэм») и немец Антонио Рюдигер (€81,6 млн; «Челси»). Самые дорогостоящими крайними защитниками стали англичане Трент Александер-Арнольд (€96,4 млн; «Ливерпуль), Кайл Уокер (€88,3 млн; «Манчестер Сити») и шотландец Эндрю Робертсон (€68,9 млн; «Ливерпуль»). Бразилец Эдерсон (€102 млн; «Манчестер Сити»), немец Марк- Андре тер Штеген (€99,1 млн; «Барселона») и бразилец Алисон Бекер (€90,8 млн; «Ливерпуль») являются вратарями с самой высокой трансферной стоимостью.