Серхио Рамос: Горжусь, что болельщики «Реала» меня освистывают

Источник: Reuters

Капитан Реала Серхио Рамос высказался о том, как относится к свисту болельщиков клуба в свой адрес.

В субботу Реал нанес поражение Вальядолиду (2:0) в матче 11-го тура примеры на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Эта победа стала для команды первой за шесть туров в чемпионате.

«Болельщики недовольны командой, так как мы не показываем соответствующие результаты, — приводит “Газета.Ru” слова Рамоса со ссылкой на beIN Sport. — Горжусь, что поклонники нашей команды освистывают меня. Я понимаю их реакцию, так как мы несем ответственность за результат».