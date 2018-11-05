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19:43 (мск), источник: Советский спорт

Серхио Рамос: Горжусь, что болельщики «Реала» меня освистывают

«Реал» выиграл первый за шесть туров матч в чемпионате.

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Источник: Reuters

Капитан Реала Серхио Рамос высказался о том, как относится к свисту болельщиков клуба в свой адрес.

В субботу Реал нанес поражение Вальядолиду (2:0) в матче 11-го тура примеры на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Эта победа стала для команды первой за шесть туров в чемпионате.

«Болельщики недовольны командой, так как мы не показываем соответствующие результаты, — приводит “Газета.Ru” слова Рамоса со ссылкой на beIN Sport. — Горжусь, что поклонники нашей команды освистывают меня. Я понимаю их реакцию, так как мы несем ответственность за результат».

После 11 туров Реал набрал 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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