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20:09 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

«Смолевичи» и «Гомель» поделили очки в последнем матче 27-го тура ЧБ

Сегодня матчем между Смолевичами и Гомелем завершился 27-й тур чемпионата страны по футболу. Команды, находящиеся внизу турнирной таблицы, не выявили победителя — 1:1.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

И одной и другой команде нужно было побеждать. И, как нередко бывает в таких случаях, взять три очка никто не смог. Соперники обменялись забитыми мячами в концовке игры. На 86-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу Каплиенко. А на 2-й добавленной ко второму тайму минуте игроки Смолевичей, ведущие ожесточенную борьбу за сохранение прописки в высшей лиге на следующий сезон, сумели отыграться: забил Теслюк.

Сыграв вничью, обе команды прервали свои затянувшиеся серии поражений. Смолевичи до этого проиграли четыре подряд матча чемпионата, а Гомель — пять.

В 27-м туре чемпионата страны БАТЭ оформил свое 15-е чемпионство. А из других важных событий тура отметим то, что Витебск проиграл минскому Динамо, после чего скатился за пределы медальной зоны. Борьба за награды, так же как и за сохранение прописки в высшей лиге, на финише турнира обещает быть очень горячей.

Матчи следующего тура состоятся 9—11 ноября. Ключевой поединок 28-го тура между Шахтером и БАТЭ, впрочем, перенесен на 21 ноября.

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