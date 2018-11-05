«Смолевичи» и «Гомель» поделили очки в последнем матче 27-го тура ЧБ

И одной и другой команде нужно было побеждать. И, как нередко бывает в таких случаях, взять три очка никто не смог. Соперники обменялись забитыми мячами в концовке игры. На 86-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу Каплиенко. А на 2-й добавленной ко второму тайму минуте игроки Смолевичей, ведущие ожесточенную борьбу за сохранение прописки в высшей лиге на следующий сезон, сумели отыграться: забил Теслюк.



Сыграв вничью, обе команды прервали свои затянувшиеся серии поражений. Смолевичи до этого проиграли четыре подряд матча чемпионата, а Гомель — пять.



В 27-м туре чемпионата страны БАТЭ оформил свое 15-е чемпионство. А из других важных событий тура отметим то, что Витебск проиграл минскому Динамо, после чего скатился за пределы медальной зоны. Борьба за награды, так же как и за сохранение прописки в высшей лиге, на финише турнира обещает быть очень горячей.



Матчи следующего тура состоятся 9—11 ноября . Ключевой поединок 28-го тура между Шахтером и БАТЭ, впрочем, перенесен на 21 ноября.