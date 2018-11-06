Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры

Источник: Спорт-Экспресс

У Аршавина заканчивается контракт с «Кайратом». Соглашение не продлят. 11 ноября футболиста торжественно проводят. Наверняка церемония получится трогательной, и это будет искренне. Уверен, ни у болельщиков в Алма-Ате, ни у руководства клуба, ни у самого Аршавина не возникнет ни капли сожаления по поводу проведенного времени вместе.

За два с половиной года, что Андрей был в Казахстане, он наколотил 30 мячей и отдал 37 голевых передач. Делал это все в своем стиле — быстро, красиво, неожиданно. Каждым движением показывал, что в его жизни самое главное это все еще футбол.

Я открываю YouTube, смотрю нарезку его лучших моментов и вижу все то, за что его полюбили в Петербурге, затем во всей России, а потом и в Англии.

Вот он раз за разом метко стреляет в касание — то в угол, то в девятку, то под опорную вратарю. Породистые, по-западному (в хорошем смысле) поставленные удары. Вот собирает вокруг себя двух-трех соперников, мелко перебирает ногами, как будто не знает, что делать дальше, и вдруг невидимым движением черпаком перекидывает через голкипера. А вот на скорости открывается, с защитником на спине улетает один на один, резко останавливает мяч, отправляя опекуна в буфет, и вместо того чтобы пробить, внезапно катит на ход партнеру — тому остается просто попасть по пустым воротам. В этом — весь Аршавин. Сначала мысль, потом действие. Небанальный, эксклюзивный футболист. Даже после 35.

В России в последние годы то возникала, то вновь затухала вялая дискуссия — а не вернуть ли Аршавина в сборную? И чем тоскливее выглядела национальная команда (а давайте не забывать — до ЧМ-2018 она нередко выглядела тоскливо), тем больше был запрос на Аршавина. Ну, или на таких, как он.

Хотя, конечно, второго Аршавина пока что нет. Есть разные, талантливые, даже выдающиеся футболисты, но именно игроки типажа Андрея — их не появлялось. Как, например, в Аргентине нет второго Месси.

Представляю, как сейчас негодуют хейтеры Аршавина, мол — «сравнил», но примите это. В современном русском футболе по стилю и функционалу никого ближе Аршавина к Месси нет. И вряд ли скоро будет.

Не верите мне, послушайте профессионалов.

Вот что говорил мой добрый друг Дик Адвокат — уже после того, как уехал из России, то есть перестал быть заинтересованным лицом.

— Это исключительный игрок. Андрей может создать момент из ничего. Если вы в Европе попадете в приличное футбольное общество и скажете слово «Россия», вам тут же ответят «Аршавин». Это главная ассоциация европейского человека с российским футболом. Он был невероятно популярен за границей. Почему? Наверное, не из-за того, что просто симпатичный парень. Его признали за талант и мастерство.

А это — слова Гуса Хиддинка. Тоже сказаны недавно.

— Аршавин — легенда российского спорта, на уровне Блохина и Яшина. Андрей был креативным, эксцентричным, с жестким характером. Он не боится говорить то, что думает, и мне это нравится. У него хватило смелости на переезд в Англию, где он год играл на очень хорошем уровне.

Ну, и на десерт — Арсен Венгер.

— Андрей — это личность. Он никого не боится. Игрок, который может принять в матче ключевое решение, а еще он готов пожертвовать своими личными интересами на благо команды. Арсен Венгер

Понятно, что были и другие цитаты. И карьера Аршавина это не только лишь восторг, иначе бы провожали его 11 ноября не в Алма-Ате, а в Лондоне, или хотя бы — Петербурге. Но ни про одного другого современного русского футболиста так уважительно специалисты мирового (!) масштаба не говорили. Да, Капелло признавал талант Кокорина. Сейчас принято хвалить Головина. В Испании оценили гений Мостового. В Португалии — Марата Измайлова. Все они — люди огромного таланта.

Но только Аршавин смог превратить свой талант в реальные достижения. Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, игрок клуба-гранда из Англии, лидер сборной на успешном турнире. Это просто факты. У кого еще есть такой набор?

Жаль, потому что успех мог быть еще более весомым, но обратная сторона таланта, темная сторона личности привела Андрея к краху.

Глухой запас «Арсенала», горькое разочарование Венгера, постыдные видео из ночных клубов — насколько незаурядным Аршавин был на поле, настолько банальным получался упадок звезды. Все могло закончиться, как у Кокорина — легко.

Но в самый сложный момент, когда слава, признание и, самое главное, молодость, ушли, Аршавин все равно выбрал футбол. Пусть в «Кайрате», пусть вне фокуса сборной и вообще внимания из России, но он честно отдал футболу то, что в свое время футбол дал ему. И результат получился хорошим — я снова пересматриваю видео из «Кайрата» и радуюсь, что у России был такой футболист.