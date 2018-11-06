Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры
Один из самых успешных российских футболистов не будет продлевать контракт с «Кайратом». Похоже, его игровая карьера заканчивается.
Один из самых успешных российских футболистов не будет продлевать контракт с «Кайратом». Похоже, его игровая карьера заканчивается.
У Аршавина заканчивается контракт с «Кайратом». Соглашение не продлят. 11 ноября футболиста торжественно проводят. Наверняка церемония получится трогательной, и это будет искренне. Уверен, ни у болельщиков в
За два с половиной года, что Андрей был в Казахстане, он наколотил 30 мячей и отдал 37 голевых передач. Делал это все в своем стиле — быстро, красиво, неожиданно. Каждым движением показывал, что в его жизни самое главное это все еще футбол.
Я открываю YouTube, смотрю нарезку его лучших моментов и вижу все то, за что его полюбили в Петербурге, затем во всей России, а потом и в Англии.
Вот он раз за разом метко стреляет в касание — то в угол, то в девятку, то под опорную вратарю. Породистые,
В России в последние годы то возникала, то вновь затухала вялая дискуссия — а не вернуть ли Аршавина в сборную? И чем тоскливее выглядела национальная команда (а давайте не забывать — до ЧМ-2018 она нередко выглядела тоскливо), тем больше был запрос на Аршавина. Ну, или на таких, как он.
Представляю, как сейчас негодуют хейтеры Аршавина, мол — «сравнил», но примите это. В современном русском футболе по стилю и функционалу никого ближе Аршавина к Месси нет. И вряд ли скоро будет.
Не верите мне, послушайте профессионалов.
Вот что говорил мой добрый друг Дик Адвокат — уже после того, как уехал из России, то есть перестал быть заинтересованным лицом.
— Это исключительный игрок. Андрей может создать момент из ничего. Если вы в Европе попадете в приличное футбольное общество и скажете слово «Россия», вам тут же ответят «Аршавин». Это главная ассоциация европейского человека с российским футболом. Он был невероятно популярен за границей. Почему? Наверное, не
А это — слова Гуса Хиддинка. Тоже сказаны недавно.
— Аршавин — легенда российского спорта, на уровне Блохина и Яшина. Андрей был креативным, эксцентричным, с жестким характером. Он не боится говорить то, что думает, и мне это нравится. У него хватило смелости на переезд в Англию, где он год играл на очень хорошем уровне.
Ну, и на десерт — Арсен Венгер.
— Андрей — это личность. Он никого не боится. Игрок, который может принять в матче ключевое решение, а еще он готов пожертвовать своими личными интересами на благо команды.
Понятно, что были и другие цитаты. И карьера Аршавина это не только лишь восторг, иначе бы провожали его 11 ноября не в
Но только Аршавин смог превратить свой талант в реальные достижения. Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, игрок
Жаль, потому что успех мог быть еще более весомым, но обратная сторона таланта, темная сторона личности привела Андрея к краху.
Глухой запас «Арсенала», горькое разочарование Венгера, постыдные видео из ночных клубов — насколько незаурядным Аршавин был на поле, настолько банальным получался упадок звезды. Все могло закончиться, как у Кокорина — легко.
Но в самый сложный момент, когда слава, признание и, самое главное, молодость, ушли, Аршавин все равно выбрал футбол. Пусть в «Кайрате», пусть вне фокуса сборной и вообще внимания из России, но он честно отдал футболу то, что в свое время футбол дал ему. И результат получился хорошим — я снова пересматриваю видео из «Кайрата» и радуюсь, что у России был такой футболист.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ