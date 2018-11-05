Аршавин: «Барселона» предлагала за меня 15 миллионов евро, но «Зенит» не отпустил
Автор блога «КраСава» Евгений Савин побывал в гостях у Андрея Аршавина.
Автор блога «КраСава» Евгений Савин побывал в гостях у Андрея Аршавина.
«Кайрат» на своём официальном сайте анонсировал уход из клуба российского нападающего Андрея Аршавина. Скорее всего, это означает конец карьеры футболиста, блиставшего в «Зените» и «Арсенале».
— Керж сказал, что ты лучший футболист в истории российского футбола.
— Он разбирается в футболе.
— Ок, твоя версия.
— Из тех, с кем я играл, мне нравится Егор Титов. Но я не знаю, лучший он игрок России или нет. Он был самым сильным, против кого я играл.
— Кто круче: Дзюба или Аршавин?
— Я.
— Говорили, что ты мог уйти в «Барселону». Это правда?
— Да, мог. «Барселона» прислала трансферный запрос на 15 миллионов, но им отказал «Зенит». «Зенит» не хотел меня продавать, если честно.
— Петржела, Адвокат, Хиддинк и Венгер. Расставь их от худшего к лучшему.
— Венгер, Петржела, Адвокат, Хиддинк.
— Почему Венгер — худший?
— Потому что у него я меньше всего играл.
— Как изменил твою жизнь покер на «Энфилде»?
— В принципе никак. Единственное, была пара контрактов с PokerStars. Сколько денег? Нормально.
— Что бы ты изменил, если бы сейчас снова приехал в «Арсенал»?
— Ничего. Все делал бы так же.
— Как Бендтнер разбил тачку?
— На очень большой скорости ехал и врезался в столб. Если
— Самый забавный легионер, которого ты видел.
— Мне
— Минусы жён футболистов.
— Жены всё равно должны работать или учиться, тогда у них будет меньше времени доставать мужа.
— Самое непристойное предложение от фанатки заняться сексом?
— Такого вообще не было. Я же скромный мальчик. Может, меня и хотели, но никто не предлагал. С 19−20 лет у меня не было ни одного дня, когда я был в статусе одинокого.
— В прошлом году твоя жена выставила в «инстаграм» фотку «Феррари» с подписью «Моя новая. Подарок».
— Я не дарил, у меня нет таких денег. Кто подарил? Пусть она скажет, но это не я. Она уже продала, можешь не волноваться. У неё сейчас «Porsche Cayenne». И она в плюсе оказалась.
— Тебе звонил Дудь?
— Нет, он же не берёт интервью у спортсменов.
— Ты бы пошёл к нему?
— Ну сейчас нет. У меня нечего спрашивать. Он делает интересные интервью. Благодаря ему я узнал людей, которых никогда, наверное, не узнал.
— Какое наказание Кокорину и Мамаеву будет справедливым?
— Я хочу, чтобы они продолжали играть в футбол. Они являются частью общества и могут приносить пользу, находясь на поле. Это лучшее, что они умеют делать. А Саша вообще самый талантливый игрок своего поколения.
— Слушаешь Скриптонита?
— Нет.
— Главное хорошее качество казахов и главное плохое.
— Нет притеснений по национальному признаку. Здесь много всяких национальностей, и все свободно себя ощущают. Худшее качество казахов — принято считать, что они хитрые. Но глобально это не зависит от нации, от людей зависит.
— Пошёл бы в «Спартак»?
— Нет. Один раз Червиченко не захотел меня. Это был последний шанс, когда «Спартак» мог меня заполучить.
— Он не захотел, а ты готов был перейти?
— Да. Он пожалел 60 тысяч долларов.
— Когда появится новый Аршавин?
— Может быть, он уже есть, но он ещё маленький.
— Это ты про своего сына?
— Я не в курсе, честно. Он играет
— Почему?
— Я практически не общаюсь с детьми и первой женой.
— Какая должность тебя бы устроила в «Зените»?
— Поменьше
С Андреем Аршавиным беседовал автор блога «КраСава» Евгений Савин.