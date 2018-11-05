Аршавин: «Барселона» предлагала за меня 15 миллионов евро, но «Зенит» не отпустил

Источник: РИА "Новости"

«Кайрат» на своём официальном сайте анонсировал уход из клуба российского нападающего Андрея Аршавина. Скорее всего, это означает конец карьеры футболиста, блиставшего в «Зените» и «Арсенале».

— Керж сказал, что ты лучший футболист в истории российского футбола.

— Он разбирается в футболе.

— Ок, твоя версия.

— Из тех, с кем я играл, мне нравится Егор Титов. Но я не знаю, лучший он игрок России или нет. Он был самым сильным, против кого я играл.

— Кто круче: Дзюба или Аршавин?

— Я.

— Говорили, что ты мог уйти в «Барселону». Это правда?

— Да, мог. «Барселона» прислала трансферный запрос на 15 миллионов, но им отказал «Зенит». «Зенит» не хотел меня продавать, если честно.

— Петржела, Адвокат, Хиддинк и Венгер. Расставь их от худшего к лучшему.

— Венгер, Петржела, Адвокат, Хиддинк.

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— Почему Венгер — худший?

— Потому что у него я меньше всего играл.

— Как изменил твою жизнь покер на «Энфилде»?

— В принципе никак. Единственное, была пара контрактов с PokerStars. Сколько денег? Нормально.

— Что бы ты изменил, если бы сейчас снова приехал в «Арсенал»?

— Ничего. Все делал бы так же.

— Как Бендтнер разбил тачку?

— На очень большой скорости ехал и врезался в столб. Если чуть-чуть вправо-влево, он бы умер.

— Самый забавный легионер, которого ты видел.

— Мне почему-то Кинцл вспомнился. Он только щекой бил — с любых позиций, хоть с 30 метров. Он не умел бить с подъема, всегда только щекой. Тогда мы думали, как его к нам вообще взяли?

— Минусы жён футболистов.

— Жены всё равно должны работать или учиться, тогда у них будет меньше времени доставать мужа.

— Самое непристойное предложение от фанатки заняться сексом?

— Такого вообще не было. Я же скромный мальчик. Может, меня и хотели, но никто не предлагал. С 19−20 лет у меня не было ни одного дня, когда я был в статусе одинокого.

— В прошлом году твоя жена выставила в «инстаграм» фотку «Феррари» с подписью «Моя новая. Подарок».

— Я не дарил, у меня нет таких денег. Кто подарил? Пусть она скажет, но это не я. Она уже продала, можешь не волноваться. У неё сейчас «Porsche Cayenne». И она в плюсе оказалась.

— Тебе звонил Дудь?

— Нет, он же не берёт интервью у спортсменов.

— Ты бы пошёл к нему?

— Ну сейчас нет. У меня нечего спрашивать. Он делает интересные интервью. Благодаря ему я узнал людей, которых никогда, наверное, не узнал.

— Какое наказание Кокорину и Мамаеву будет справедливым?

— Я хочу, чтобы они продолжали играть в футбол. Они являются частью общества и могут приносить пользу, находясь на поле. Это лучшее, что они умеют делать. А Саша вообще самый талантливый игрок своего поколения.

— Слушаешь Скриптонита?

— Нет.

— Главное хорошее качество казахов и главное плохое.

— Нет притеснений по национальному признаку. Здесь много всяких национальностей, и все свободно себя ощущают. Худшее качество казахов — принято считать, что они хитрые. Но глобально это не зависит от нации, от людей зависит.

— Пошёл бы в «Спартак»?

— Нет. Один раз Червиченко не захотел меня. Это был последний шанс, когда «Спартак» мог меня заполучить.

— Он не захотел, а ты готов был перейти?

— Да. Он пожалел 60 тысяч долларов.

— Когда появится новый Аршавин?

— Может быть, он уже есть, но он ещё маленький.

— Это ты про своего сына?

— Я не в курсе, честно. Он играет где-то, занимается, но я мало о нём знаю.

— Почему?

— Я практически не общаюсь с детьми и первой женой.

— Какая должность тебя бы устроила в «Зените»?

— Поменьше что-либо делать и побольше зарабатывать.