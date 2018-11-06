Венгер близок к назначению на пост главного тренера «Милана»
Новым главным тренером «Милана» может стать Арсен Венгер, сообщает France Football.
Новым главным тренером «Милана» может стать Арсен Венгер, сообщает France Football.
По данным источника, итальянский клуб ведёт активные переговоры с французским специалистом, которые близки к успешному завершению. В «Милане» Венгер может стать преемником нынешнего наставника Дженнаро Гаттузо.
В приглашении Венгера в клуб заинтересованы новые владельцы «Милана» — акционеры американского инвестиционного фонда Elliot Management Corporation.