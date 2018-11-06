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02:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Венгер близок к назначению на пост главного тренера «Милана»

Новым главным тренером «Милана» может стать Арсен Венгер, сообщает France Football.

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Источник: Reuters

По данным источника, итальянский клуб ведёт активные переговоры с французским специалистом, которые близки к успешному завершению. В «Милане» Венгер может стать преемником нынешнего наставника Дженнаро Гаттузо.

В приглашении Венгера в клуб заинтересованы новые владельцы «Милана» — акционеры американского инвестиционного фонда Elliot Management Corporation.

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