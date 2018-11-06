«Хаддерсфилд» одержал первую победу в чемпионате Англии, одолев «Фулхэм»
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Футболисты «Хаддерсфилд Таун» обыграли лондонский «Фулхэм» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Футболисты «Хаддерсфилд Таун» обыграли лондонский «Фулхэм» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии.
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Хаддерсфилде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, победу которым принес автогол защитника лондонцев Тимоти
«Хаддерсфилд», одержавший первую победу в текущем розыгрыше
|Хаддерсфилд
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1:0
Первый тайм: 1:0
|Фулхэм
|Дэвид Вагнер
|Славиша Йоканович
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)