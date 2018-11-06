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02:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Хаддерсфилд» одержал первую победу в чемпионате Англии, одолев «Фулхэм»

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Футболисты «Хаддерсфилд Таун» обыграли лондонский «Фулхэм» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Хаддерсфилде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, победу которым принес автогол защитника лондонцев Тимоти Фосу-Менса, срезавшего мяч в ворота своей команды на 29-й минуте.

«Хаддерсфилд», одержавший первую победу в текущем розыгрыше премьер-лиги, набрал 6 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице. «Фулхэм», имеющий в активе на балл меньше, опустился на последнюю 20-ю строчку.

Хаддерсфилд 1:0
Первый тайм: 1:0
Фулхэм
5.11.2018, 23:00 основной раунд: 11-й тур John Smith's Stadium
Главные тренеры
Дэвид Вагнер Славиша Йоканович
Голы
29′ Тимоти Фосу-Менса 21
Составы
Йонас Лессль 1
Крис Леве 15
Матиас Йергенсен 25
Кристофер Шиндлер 26
Флоран Хадергьонай 33
Джонатан Хогг 6
89′ Филип Биллинг 8
Аарон Муй 10
90′ Теренс Конголо 5
Жуниньо Бакуна 7
82′ Алекс Притчард 21
Исаак Мбенза 18
56′ Стив Мунье 24
Лоран Депуатр 20
25 Серхио Рико
4 Деннис Одуа
20 Максим Ле Маршан
3 Райан Сессеньон
10 Том Кэрни
24 Жан-Микаэль Сери
29 Андре-Франк Замбо
9 Александр Митрович 76′
14 Андре Шюррле
21 Тимоти Фосу-Менса 45′ 34′
22 Сайрус Кристи
19 Лусиано Вьетто 45′
6 Кевин Макдональд 65′
8 Стефан Йохансен
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 1
5 Угловые 4
11 Фолы 8
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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