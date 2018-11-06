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02:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эспаньол» обыграл «Атлетик» и поднялся на 2-е место в таблице Примеры

«Эспаньол» одержал победу над «Атлетиком» из Бильбао в матче 11-го тура испанской Примеры.

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Источник: Reuters

Встреча команд прошла на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 41-й минуте единственный гол встречи забил нападающий «Эспаньола» Борха Иглесиас. Таким образом, каталонский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до шести матчей.
«Эспаньол» набрал 21 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Он уступает другому каталонскому клубу, «Барселоне», 3 очка. «Атлетик» (10) располагается на 17-м месте в таблице.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 12-м туре чемпионата Испании «Эспаньол» сыграет на выезде с «Севильей», а «Атлетик» проведёт матч с мадридским «Атлетико».

Эспаньол 1:0
Первый тайм: 1:0
Атлетик
5.11.2018, 23:00 основной раунд: 11-й тур RCDE Stadium (Power8)
Главные тренеры
Руби Эдуардо Бериссо
Голы
41′ Борха Иглесиас (Д. Вила) 7
Составы
Родригес Диего Лопес 13
Дидак Вила 12
Сильва Давид Лопес 15
Родригес Хави Лопес 16
Марио Эрмосо 22
Серхи Дардер 10
Марк Рока 21
Борха Иглесиас 7
66′ 87′ Эстебан Гранеро 23
Мата Виктор Санчес 4
78′ де ла Фуэнте Серхио Гарсия 9
Хави Пуадо 20
66′ Каррилью Леу Баптистан 11
Пабло Пьятти 19
13 Яго Эррерин
4 Иньиго Мартинес
12 Юри Берчиче
18 Оскар Де Маркос
6 Микель Сан-Хосе 20′
16 Дани Гарсия 48′
22 Эскудеро Рауль Гарсия
9 Иньяки Уильямс
5 Йерай Альварес 17′
3 Унаи Нуньес 76′
17 Микель Рико 65′
10 Гоньи Икер Муниаин
20 Ариц Адурис 71′
14 Маркель Сусаэта
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 2
2 Угловые 1
15 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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