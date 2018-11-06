«Эспаньол» обыграл «Атлетик» и поднялся на 2-е место в таблице Примеры

Источник: Reuters

Встреча команд прошла на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 41-й минуте единственный гол встречи забил нападающий «Эспаньола» Борха Иглесиас. Таким образом, каталонский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до шести матчей.

«Эспаньол» набрал 21 очко и поднялся на 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Он уступает другому каталонскому клубу, «Барселоне», 3 очка. «Атлетик» (10) располагается на 17-м месте в таблице.

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