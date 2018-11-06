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10:12 (мск), источник: Vesti.kz

Итальянский футбольный клуб уволил главного тренера в день его рождения

«Эмполи» отправил в отставку Аурелио Андреаццоли с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

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Руководство тосканцев приняло решение уволить специалиста в день его рождения, 5 ноября ему исполнилось 65 лет. Вместе с Андреаццоли клуб покидают его помощники Джакомо Лаццини и Андреа Алибони.

В прошлом сезоне Андреаццоли вывел «Эмполи» в Серию А — высший дивизион чемпионата Италии. На данный момент «Эмполи» занимает 18-е место в турнирной таблице, одержав лишь одну победу в одиннадцати матчах.

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