Итальянский футбольный клуб уволил главного тренера в день его рождения
«Эмполи» отправил в отставку Аурелио Андреаццоли с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
«Эмполи» отправил в отставку Аурелио Андреаццоли с поста главного тренера команды, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Руководство тосканцев приняло решение уволить специалиста в день его рождения, 5 ноября ему исполнилось 65 лет. Вместе с Андреаццоли клуб покидают его помощники Джакомо Лаццини и Андреа Алибони.
В прошлом сезоне Андреаццоли вывел «Эмполи» в Серию А — высший дивизион чемпионата Италии. На данный момент «Эмполи» занимает 18-е место в турнирной таблице, одержав лишь одну победу в одиннадцати матчах.