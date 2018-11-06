Роналдиньо подозрительно обеднел

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Роналдиньо и его брат были оштрафованы по решению бразильского суда за строительство на защищаемой территории. При этом имущества, которое было оставлено в залог, оказалось недостаточно для продолжения разбирательства. В результате суд решил изъять паспорт Роналдиньо.

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Однако, пишет Marca, образ жизни бывшего футболиста не вяжется с количеством денег, которое было найдено на его счете. Последние две недели он провел в рекламной поездке по Китаю и Японии. Также он путешествовал по странам Европы и Африки. Существенный доход, по мнению властей, должен также принести контракт на производство кроссовок Nike с именем Роналдиньо.