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13:09 (мск), источник: ТАСС

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг выступила против создания суперлиги

ТАСС, 6 ноября. Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) выступает против основания европейской суперлиги. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

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Источник: Reuters

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что ведущие европейские клубы работают над созданием элитной футбольной лиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов. По информации издания, согласно проекту суперлиги, в нее войдут 11 европейских команд, которые выйдут из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организуют свой турнир. Они получат право на участие в ней в течение 20 лет без вероятности вылета из турнира, в качестве гостей в лигу будут приглашены еще пять команд. В число основателей суперлиги, по данным Spiegel, входят испанские «Реал», «Барселона», английские «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», итальянские «Ювентус», «Милан», французский ПСЖ и немецкая «Бавария», в список приглашенных команд планируется включить испанский «Атлетико», немецкую «Боруссию» (Дортмунд), французский «Марсель», итальянские «Интер» и «Рому».

«Ассоциация европейских футбольных лиг всегда решительно выступает против создания любой закрытой лиги, — говорится в заявлении EPFL. — Ассоциация поддерживают европейскую спортивную модель, основанную на структуре пирамиды, где механизмы продвижения и вылета и спортивные достоинства клубов лежат в основе любого соревнования».

«Национальный футбол находится в центре внимания игроков, клубов, лиг, национальных ассоциаций и, что более важно, болельщиков по всей Европе. Создание закрытой суперлиги будет иметь серьезные и долгосрочные последствия для устойчивости профессионального футбола в Европе. В этом контексте EPFL полностью поддерживает УЕФА в управлении и организации европейских клубных соревнований и разделяет с УЕФА общие принципы защиты и повышения конкурентоспособности в европейском футболе», — также отмечается в заявлении.
EPFL была создана в 2005 году. Она призвана защищать общие интересы профессиональных футбольных лиг Европы. В нее входят 35 членов, в том числе Английская премьер-лига, испанская Ла лига, итальянская Серия А, французская Лига 1, Российская премьер-лига и Немецкая футбольная лига, которая занимается организацией соревнований в первой и второй бундеслигах.

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