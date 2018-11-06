Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг выступила против создания суперлиги

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Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что ведущие европейские клубы работают над созданием элитной футбольной лиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов. По информации издания, согласно проекту суперлиги, в нее войдут 11 европейских команд, которые выйдут из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организуют свой турнир. Они получат право на участие в ней в течение 20 лет без вероятности вылета из турнира, в качестве гостей в лигу будут приглашены еще пять команд. В число основателей суперлиги, по данным Spiegel, входят испанские «Реал», «Барселона», английские «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», итальянские «Ювентус», «Милан», французский ПСЖ и немецкая «Бавария», в список приглашенных команд планируется включить испанский «Атлетико», немецкую «Боруссию» (Дортмунд), французский «Марсель», итальянские «Интер» и «Рому».

«Ассоциация европейских футбольных лиг всегда решительно выступает против создания любой закрытой лиги, — говорится в заявлении EPFL. — Ассоциация поддерживают европейскую спортивную модель, основанную на структуре пирамиды, где механизмы продвижения и вылета и спортивные достоинства клубов лежат в основе любого соревнования».