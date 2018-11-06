Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг выступила против создания суперлиги

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что ведущие европейские клубы работают над созданием элитной футбольной лиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов. По информации издания, согласно проекту суперлиги, в нее войдут 11 европейских команд, которые выйдут из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организуют свой турнир. Они получат право на участие в ней в течение 20 лет без вероятности вылета из турнира, в качестве гостей в лигу будут приглашены еще пять команд. В число основателей суперлиги, по данным Spiegel, входят испанские «Реал», «Барселона», английские «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», итальянские «Ювентус», «Милан», французский ПСЖ и немецкая «Бавария», в список приглашенных команд планируется включить испанский «Атлетико», немецкую «Боруссию» (Дортмунд), французский «Марсель», итальянские «Интер» и «Рому».
«Ассоциация европейских футбольных лиг всегда решительно выступает против создания любой закрытой лиги, — говорится в заявлении EPFL. — Ассоциация поддерживают европейскую спортивную модель, основанную на структуре пирамиды, где механизмы продвижения и вылета и спортивные достоинства клубов лежат в основе любого соревнования».
«Национальный футбол находится в центре внимания игроков, клубов, лиг, национальных ассоциаций и, что более важно, болельщиков по всей Европе. Создание закрытой суперлиги будет иметь серьезные и долгосрочные последствия для устойчивости профессионального футбола в Европе. В этом контексте EPFL полностью поддерживает УЕФА в управлении и организации европейских клубных соревнований и разделяет с УЕФА общие принципы защиты и повышения конкурентоспособности в европейском футболе», — также отмечается в заявлении.
EPFL была создана в 2005 году. Она призвана защищать общие интересы профессиональных футбольных лиг Европы. В нее входят 35 членов, в том числе Английская премьер-лига, испанская Ла лига, итальянская Серия А, французская Лига 1, Российская премьер-лига и Немецкая футбольная лига, которая занимается организацией соревнований в первой и второй бундеслигах.