«Это было легендарно!» Болельщики «Кайрата» прощаются с Аршавиным
Футбольный клуб «Кайрат» объявил, что контракт с 37-летним Аршавиным не будет продлен. «Соккер.ру» изучил реакцию болельщиков, которые 11 ноября попрощаются с Андреем.
Футбольный клуб «Кайрат» объявил, что контракт с 37-летним Аршавиным не будет продлен. «Соккер.ру» изучил реакцию болельщиков, которые 11 ноября попрощаются с Андреем.
Официальное обращение ФК «Кайрат»: «В матче с карагандинским “Шахтером” клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы. За три сезона в “Кайрате”, Андрей провел в
Диас Сабит: «Обидно, что легенда наша покидает наш клуб. Удачи в дальнейшем, мы любим вас».
Канапия Байсариев: «БОЛЬШОЕ СПАСИБО за эти три года, за прекрасные игры, за возможность следить за вашими выступлениями. Желаю вам удачи на вашем пути».
Dilyara Di: «Спасибо, Андрей Сергеевич за игру #respect #легенда».
Кудайберген Абишевич: «Давайте соберем стадион полный. Просим руководство сделать билет бесплатным».
Дастан Аният: «Нужно Кубок выиграть ради Андрея Аршавина».
Султан Вернер: «Если вы сделаете билеты бесплатными, то заполнится весь Центральный Стадион, а знаете, как будет приятно для Андрея Аршавина.
ratmirka077: «Дали бы ещё годик поиграть или он сам не захотел?».
talgat_kulbayevv: «Легенда».
Pashkorez: «Подписан на “Кайрат” только
nurali_askarov: «Андрею спасибо за игры. Жаль. Придем обязательно на матч».
dobronrav07021988: «Я приду обязательно [на прощальный матч]».
magic_bk: «Как пропустить такое [прощальный матч]. Конечно, будем [на стадионе]! Андрей Сергеевич — лучший!!!».
sanya4545: «Андрей Сергеевич, спасибо за всё! Успехов вам!».
sanya4545: «По уровню игры Аршавина из местных и близко никого не видно…».
Равил Арасланов: «Шава очень нужен Зениту с его опытом! Сейчас, когда нет Кокорина, очень нужен Шава, который может проникать в штрафную и разрезать защиту. Нужен на 2−3 года!».
Veteran: «Уходит ЛЕГЕНДА! Удачи, счастья и здоровья ему! Спасибо за то, что мы видели его воочию и радовались футболу!».
Autxan: «В Питере на Аршавина пришли 40 с лишним тысяч зрителей, там он блистал
У кромки поля (болельщик «Иртыша»): «Мое личное впечатление неоднозначно. Помню, с какой легкостью он забил гол “Иртышу”. Спасибо, Андрей, хоть ты и не играл за наш “Иртыш”».
Дальнобойщик: «Самый известный футболист игравший в Казахстанской Премьер-Лиге».
FCIP: «Значит,
Aлиko: «Спасибо за прекрасную игру!».
Боб Шульц: «Очень жалко и больно расставаться с хорошим человеком, легендой мирового футбола, но реальность такова, что он сам делает выбор, хотя Кайрат Советаевич был не против продлить с ним контракт! Желаем успехов в дальнейшем жизненном пути, пусть все невзгоды минуют Вашу судьбу!».
Арман Даменов: «Прощай, Шава, удачи тебе! Может,
Дамир: «Спасибо, Шава, за футбол в Кайрате, хороший уровень! Жаль на пару лет раньше не пришел».
Даурен Култаев: «Могу сказать только одно: спасибо. Андрей! Это был пример настоящего профессионального футбола!».
Mobil Autobilim: «Андрей хотя бы еще полгода мог поиграть. Или, уйдя из Кайрата, останься хотя бы в клубах из Казахстана. Можно в Тобол или Актобе под еврокубки. Но не уходи только, еще силы ведь есть».
Стратег: «Спасибо тебе, ШАВА, за то, что ты у нас играл. Футболистов такого ранга как ШАВА в КПЛ нет и не будет теперь уже наверняка долго».
Данияр Омаргазиев: «Спасибо за все. Хорошо играл за нас, несмотря на возраст».
Саят Жексембаев: «Молодец. Достойно играл и показал уровень. Желаю крепкого здоровья. Аршавин навсегда останется в Истории КПЛ».
Михаил Миронов: «Провожают как
Эрик Тенизбаев: «Парни, хорош хаить Аршавина, этот футболист забивал 4 мяча в одном матче Ливерпулю, играя за Арсенал, и признан лучшим Российским футболистом десятилетия. Аршавин, как и Тимощук, был украшением КПЛ, давайте это признаем и достойно его поблагодарим и проводим, ведь Казахстан и его жители умеют быть благодарными! Всем мира и уважения, фаны!».