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20:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Бэйл может стать игроком «МЮ»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может перейти в «Манчестер Юнайтед».

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Источник: Reuters

Как утверждает портал Goal, «красные дьяволы» попытаются приобрести 29-летнего валлийца следующим летом.

Сейчас трансферная стоимость форварда составляет 90 миллионов евро, согласно данным сайта transfermarkt. В Англии ожидают, что она снизится до 80 миллионов евро к следующему лету.

«Реал» готов расстаться с Бэйлом: по мнению руководства «королевского клуба», он не смог полноценным образом заменить нападающего Криштиану Роналду, в июле ушедшего в «Ювентус».

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Бэйл провел 13 матчей за «Реал», забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

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