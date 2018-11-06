СМИ: Бэйл может стать игроком «МЮ»
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Как утверждает портал Goal, «красные дьяволы» попытаются приобрести 29-летнего валлийца следующим летом.
Сейчас трансферная стоимость форварда составляет 90 миллионов евро, согласно данным сайта transfermarkt. В Англии ожидают, что она снизится до 80 миллионов евро к следующему лету.
«Реал» готов расстаться с Бэйлом: по мнению руководства «королевского клуба», он не смог полноценным образом заменить нападающего Криштиану Роналду, в июле ушедшего в «Ювентус».
Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
В текущем сезоне Бэйл провел 13 матчей за «Реал», забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.