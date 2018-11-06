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21:00 (мск), источник: РИА Новости

В Монако задержали миллиардера Рыболовлева

ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости. Российский бизнесмен, президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев задержан по запросу Монако, сообщает газета Monde.

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Источник: РИА Новости

Прокуратура Монако вменяет ему факты «коррупции», «торговли влиянием» и соучастие в этих преступлениях.

По информации издания, бизнесмена задержали за несколько часов до матча Лиги чемпионов между командами «Монако» и «Брюгге» на стадионе Луи II в Монако.

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Отмечается, что в настоящий момент Рыболовлев по-прежнему находится под стражей. Кроме того, сообщается о проведении обысков в жилище российского бизнесмена в Монако.

«В настоящий момент еще ведется обыск, заполняются анкеты. Никаких официальных заявлений на тему реальной причины задержания нет», — сказал источник в судебной системе княжества.

По его словам, возможно, что задержали Рыболовлева только на 24 часа. «Ясность будет, когда состоится заседание суда», — добавил он. «Адвоката его в настоящий момент я не знаю. Дело ведет судья Эдуар Левро», — сообщил источник.

Генеральное консульство России в Марселе пока не получало информации о задержании бизнесмена.

Реакция на задержание

В Госдуме прокомментировали задержание российского миллиардера. Глава комитета по по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев призвал бизнесменов зарабатывать и тратить деньги в России.

Вот и Рыболовлева задержали. Грустно становится быть российским миллиардером. (Олег) Дерипаска перерегистрирует бизнес в России, подсчитывает убытки. (Роман) Абрамович бьется в закрытые визами европейские и британские двери. Детей многих олигархов травят в английских и американских школах. Лучше было бы изначально тратить там, где зарабатываешь. Дома. В России.
Дегтярев своем канале в Telegram

По его словам, бизнесмены могли бы развивать российский туризм, спорт, промышленность и сельское хозяйство, а также покупать российские футбольные и хоккейные клубы.

«Чтобы европейские олигархи приезжали к тебе в гости, на твой стадион в Россию. Это же приятно: принимать гостей, а не чувствовать себя гостем в западной тусовке. И усадьбы строить в российской глубинке, ходить на речных яхтах по Волге и по Дону, учить детей в российских вузах», — отметил депутат.

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