В Монако задержали миллиардера Рыболовлева

Источник: РИА Новости

Прокуратура Монако вменяет ему факты «коррупции», «торговли влиянием» и соучастие в этих преступлениях.

По информации издания, бизнесмена задержали за несколько часов до матча Лиги чемпионов между командами «Монако» и «Брюгге» на стадионе Луи II в Монако.

Отмечается, что в настоящий момент Рыболовлев по-прежнему находится под стражей. Кроме того, сообщается о проведении обысков в жилище российского бизнесмена в Монако.

«В настоящий момент еще ведется обыск, заполняются анкеты. Никаких официальных заявлений на тему реальной причины задержания нет», — сказал источник в судебной системе княжества.

По его словам, возможно, что задержали Рыболовлева только на 24 часа. «Ясность будет, когда состоится заседание суда», — добавил он. «Адвоката его в настоящий момент я не знаю. Дело ведет судья Эдуар Левро», — сообщил источник.

Генеральное консульство России в Марселе пока не получало информации о задержании бизнесмена.

Реакция на задержание

В Госдуме прокомментировали задержание российского миллиардера. Глава комитета по по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев призвал бизнесменов зарабатывать и тратить деньги в России.

Вот и Рыболовлева задержали. Грустно становится быть российским миллиардером. (Олег) Дерипаска перерегистрирует бизнес в России, подсчитывает убытки. (Роман) Абрамович бьется в закрытые визами европейские и британские двери. Детей многих олигархов травят в английских и американских школах. Лучше было бы изначально тратить там, где зарабатываешь. Дома. В России. Дегтярев своем канале в Telegram

По его словам, бизнесмены могли бы развивать российский туризм, спорт, промышленность и сельское хозяйство, а также покупать российские футбольные и хоккейные клубы.