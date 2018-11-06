В Монако задержали миллиардера Рыболовлева
ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости. Российский бизнесмен, президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев задержан по запросу Монако, сообщает газета Monde.
ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости. Российский бизнесмен, президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев задержан по запросу Монако, сообщает газета Monde.
Прокуратура Монако вменяет ему факты «коррупции», «торговли влиянием» и соучастие в этих преступлениях.
По информации издания, бизнесмена задержали за несколько часов до матча Лиги чемпионов между командами «Монако» и «Брюгге» на стадионе Луи II в Монако.
Отмечается, что в настоящий момент Рыболовлев
«В настоящий момент еще ведется обыск, заполняются анкеты. Никаких официальных заявлений на тему реальной причины задержания нет», — сказал источник в судебной системе княжества.
По его словам, возможно, что задержали Рыболовлева только на 24 часа. «Ясность будет, когда состоится заседание суда», — добавил он. «Адвоката его в настоящий момент я не знаю. Дело ведет судья Эдуар Левро», — сообщил источник.
Генеральное консульство России в Марселе пока не получало информации о задержании бизнесмена.
В Госдуме прокомментировали задержание российского миллиардера. Глава комитета по по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев призвал бизнесменов зарабатывать и тратить деньги в России.
Вот и Рыболовлева задержали. Грустно становится быть российским миллиардером. (Олег) Дерипаска перерегистрирует бизнес в России, подсчитывает убытки. (Роман) Абрамович бьется в закрытые визами европейские и британские двери. Детей многих олигархов травят в английских и американских школах. Лучше было бы изначально тратить там, где зарабатываешь. Дома. В России.
По его словам, бизнесмены могли бы развивать российский туризм, спорт, промышленность и сельское хозяйство, а также покупать российские футбольные и хоккейные клубы.
«Чтобы европейские олигархи приезжали к тебе в гости, на твой стадион в Россию. Это же приятно: принимать гостей, а не чувствовать себя гостем в западной тусовке. И усадьбы строить в российской глубинке, ходить на речных яхтах по Волге и по Дону, учить детей в российских вузах», — отметил депутат.