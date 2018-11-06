Легионер КПЛ: Меня удивил уровень казахстанских футболистов, а Исламхан мог бы играть в бундеслиге

— Сборная Литвы как и Казахстан неудачно выступает в Лиге наций. В чем кроется причина, на ваш взгляд?

— Немного странно, что Литва играет в дивизионе С, хотя, скажем, Грузия и Беларусь играют в низшем дивизионе. Если бы мы играли в дивизионе D, то шансов побороться за попадание на чемпионат Европы было бы больше.

— Видели ли матчи сборной Казахстана на этом турнире?

— Ваша сборная достаточно сильна. Есть ряд опытных футболистов. Нравится игра Бауыржана Исламхана и Дмитрия Шомко. Видел две игры сборной Казахстана против Латвии и Андорры. На «Астана Арене» латышам будет сложно. Мне кажется, что Казахстан одержит победу в этом матче.

— Если смотреть на статистику, то вы на своей позиции один из лучших в чемпионате. Забили пять мячей. Как смотрите на вероятное повышение? Если, допустим, вас позовут в «Астану» или «Кайрат»?

— Думаю, многие легионеры, выступающие в Казахстане, хотели бы попасть в «Астану» или же в «Кайрат», ведь это ведущие команды Казахстана. Но перейти туда очень непросто, потому что у них исполнители более высокого класса.

— Были ли другие варианты продолжения карьеры в Казахстане по ходу текущего сезона?

— Было два-три варианта, но в настоящее время я — футболист «Жетысу». Мне комфортно в Талдыкоргане.

— Что скажете об уровне местных, казахстанских футболистов?

— Меня удивил их уровень. К примеру, Исламхан, на мой взгляд, мог бы спокойно играть в немецкой бундеслиге. Он очень умный и креативный футболист, на котором держится игра «Кайрата». Правда, в Казахстане футболистам платят хорошие деньги и уезжать в другую страну им нет смысла.

Дмитрий Шомко? Тоже очень сильный футболист, который мог бы представлять вашу страну за рубежом.