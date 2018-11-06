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22:05 (мск), источник: Sport24

Владельца «Монако» Рыболовлева арестовали. Что происходит?

У российского бизнесмена большие проблемы.

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Сегодня владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев был взят под стражу. Российского миллиардера подозревают в причастности к коррупционному скандалу. Из-за этого уже обыскали и его дом.

В чем вообще дело?

Да все как обычно. Финансы, тайные переговоры, взятки. Разумеется, ничего не подтверждено официально. Но вот что известно французской прессе:

1) В распоряжении следствия оказался DVD-диск с сотнями сообщений, которыми обменивались Рыболовлев, политики, полицейские и представители власти. По данным французских СМИ, бывший министр юстиции Монако Филипп Нармино и его супруга получали от миллиардера дорогие подарки и гостили в его швейцарском шале в начале 2015 года.

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2) Именно в этот год началось дело Рыболовлев-Бувье. Считается, что россиянин и его окружение оказывали сильное давление на следственные органы и полицию Монако с тем, чтобы направить в выгодное им русло следственные действия по тяжбе со швейцарским предпринимателем Ивом Бувье. Рыболовлев обвиняет арт-дилера в том, что тот необоснованно завышал цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников начала XX века. Бувье, со своей стороны, заявил о сговоре Рыболовлева с юстицией Монако с тем, чтобы та быстро провела его задержание и выдвинула против него обвинения.

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А с «Монако» у Рыболовлева все чисто?

Судя по всему, тоже нет. В новой серии Football Leaks рассказывается, что 51-летний бизнесмен еще и делал денежные вливания в «Монако» в обход финансового фейр-плей. Мол, Рыболовлев использовал для этого фиктивные спонсорские контракты и офшорные счета в Гонконге и на Виргинских островах. Классика.

Рыболовлев приобрел убыточный на тот момент «Монако» в конце 2011 года, заплатив за пакет в 66,7% акций 1 евро и дав гарантии инвестировать в клуб не менее 100 млн евро за последующие 4 года, которые он выполнил.

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Это как-то повлияет на Головина?

Едва ли. Ну, психологически, понятно, повлияет. Приятного мало, когда ты начинаешь европейскую карьеру, а владельца твоего клуба арестовывают. Притом русского владельца. Но почти исключено, что «Монако» придется срочно продавать футболистов из-за ситуации с Рыболовлевым. Собственно, монегаски и так в последнее время только и делают, что расстаются с игроками.

Еще одной распродажи в «Монако» в этом году уж точно не будет. Так что контракту Головина с клубом Лиги 1 ничего не угрожает. А вот свободе Рыболовлева, видимо, угрожает.

  • В октябре «Монако» расстался с главным тренером — Леонарду Жардимом. Португальца проводили тепло, но результаты клуба в этом году были совсем плохи.
  • Теперь Головина и остальных тренирует сам Тьерри Анри. Правда, пока великий французский форвард не исправил положение — 2 ничьи и 2 поражения в четырех матчах.
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