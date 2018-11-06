Владельца «Монако» Рыболовлева арестовали. Что происходит?
У российского бизнесмена большие проблемы.
У российского бизнесмена большие проблемы.
Сегодня владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев был взят под стражу. Российского миллиардера подозревают в причастности к коррупционному скандалу.
Да все как обычно. Финансы, тайные переговоры, взятки. Разумеется, ничего не подтверждено официально. Но вот что известно французской прессе:
1) В распоряжении следствия оказался
2) Именно в этот год началось дело
Судя по всему, тоже нет. В новой серии Football Leaks рассказывается, что 51-летний бизнесмен еще и делал денежные вливания в «Монако» в обход финансового
Рыболовлев приобрел убыточный на тот момент «Монако» в конце 2011 года, заплатив за пакет в 66,7% акций 1 евро и дав гарантии инвестировать в клуб не менее 100 млн евро за последующие 4 года, которые он выполнил.
Едва ли. Ну, психологически, понятно, повлияет. Приятного мало, когда ты начинаешь европейскую карьеру, а владельца твоего клуба арестовывают. Притом русского владельца. Но почти исключено, что «Монако» придется срочно продавать футболистов
Еще одной распродажи в «Монако» в этом году уж точно не будет. Так что контракту Головина с клубом Лиги 1 ничего не угрожает. А вот свободе Рыболовлева, видимо, угрожает.