Дмитрий Рыболовлев: что о нем известно

Источник: Спорт-Экспресс

Россиян в управлении «Монако» двое. Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев владеет клубом и является его президентом. Бывший дипломат Вадим Васильев — вице-президент и генеральный директор «Монако».

Дмитрию Рыболовеву 51 год, он входит в двадцатку богатейших людей России по версии Forbes. Уроженец Перми в молодости занимался торговлей, параллельно вкладывался в различные предприятия Пермской области. Основным активом стала компания «Уралкалий», крупный производитель удобрений. В 2010-м продал контрольный пакет акций и переехал в Монако, а в 2011-м приобрел футбольный клуб.

При Рыболовлеве «Монако» поднялся из лиги 2 в лигу 1, дважды стал вице-чемпионом Франции (2013−14, 2017−18), а в сезоне 2016−17 выиграл чемпионат страны.

Вдохновленный Англией

Впервые Дмитрий Рыболовлев посетил футбольный матч в 2004 году — в Англии. Тогда Роман Абрамович только-только приобрел «Челси», и российский бизнесмен решил сходить на игру. Причем пошел на трибуну по обычному билету. Как рассказывает Forbes, английский футбол так понравился будущему миллиардеру, что он даже арендовал ложу на стадионе «Манчестер Юнайтед» — «Олд Траффорд». Более того, Рыболовлев задумался над возможностью покупки футбольного клуб.

Она появилась в 2011 году — после продажи контрольного пакета акций «Уралкалия». Сначала, как писало издание Le Monde, была попытка договориться с «Манчестер Юнайтед», но она провалилась. Затем бизнесмен переехал в Монако, купил там частную резиденцию за 230 миллионов евро и обратил внимание на одноименный клуб. С выбором помог Евгений Смоленцев, бывший технический директор «Спартака».

В результате княжество продало российскому миллиардеру 66,7 процента акций «Монако» при условии, что в течение четырех лет он инвестирует в проект не менее 100 миллионов евро. А Смоленцев на некоторое время стал исполнительным директором клуба.

Зимой 2012 года «Монако» потратил 15 миллионов на усиление и сумел остаться во второй лиге. Летом — 25 миллионов, и пригласил в команду Клаудио Раньери. С итальянцем команда поднялась в первую лигу. Тогда же Рыболовлев нашел идеального менеджера для клуба. Дело было на новогодних праздниках в Швейцарии в конце 2012 года. Владелец «Монако» встретил на курорте Вадима Васильева, с которым вместе работал в «Уралкалии». И почти сразу предложил должность в «Монако». Так, с 2013 года началось становление нового топ-клуба Франции.

Острова, яхты и особняки

В общем-то, это стандартный набор для любого миллиардера.

У Рыболовлева есть свой остров на Гавайях. По данным СМИ, он потратил около 88 миллионов долларов на квартиру для дочери в самом престижном районе Нью-Йорка. На нее же записаны два острова в Греции. Один из островов прежде принадлежал экс-первой леди США Джеки Кеннеди. В общей сложности их стоимость составила 150 миллионов.

В 2010 году миллиардер выложил 95 миллионов долларов за особняк «Дом дружбы» (Maison de L’Amitie) во Флориде. Это в два раза больше, чем на него потратил Дональд Трамп, предыдущий владелец резиденции.

Еще у олигарха есть своя яхта в Монако. Она обошлась в 100 миллионов долларов и называется Anna в честь второй дочери.