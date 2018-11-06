В Испании ограбили дом футболиста «Барселоны» Жорди Альбы
ТАСС, 6 ноября. Дом защитника «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жорди Альбы был ограблен 5 ноября. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание El Pais.
ТАСС, 6 ноября. Дом защитника «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жорди Альбы был ограблен 5 ноября. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание El Pais.
Отмечается, что семья 29-летнего футболиста была дома во время совершения преступления, но воры бесшумно проникли в помещение через окно.
В результате ограбления никто не пострадал. Сумма ущерба не сообщается.
Альба стал в составе «Барселоны» четырехкратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Вместе со сборной Испании — чемпионом Европы.