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00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Венгер опроверг слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Милана»

Французский специалист Арсен Венгер опроверг информацию о скором назначении на пост главного тренера «Милана».

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что итальянский клуб ведёт активные переговоры с французским специалистом, которые близки к успешному завершению.

«Это неправда, фальшивые новости. Если бы я подписал контракт с каким-либо клубом, я бы об это сказал. информация, которую распространяют в СМИ неверна. На данный момент я сосредоточен на другой работе», — приводит слова Венгера beINSports.

Напомним, 69-летний Венгер минувшим летом покинул пост главного тренера «Арсенала» после 22 лет работы с лондонским клубом. После 11 туров «Милан», набрав 21 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

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