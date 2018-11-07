Венгер опроверг слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Милана»
Французский специалист Арсен Венгер опроверг информацию о скором назначении на пост главного тренера «Милана».
Французский специалист Арсен Венгер опроверг информацию о скором назначении на пост главного тренера «Милана».
Ранее сообщалось, что итальянский клуб ведёт активные переговоры с французским специалистом, которые близки к успешному завершению.
«Это неправда, фальшивые новости. Если бы я подписал контракт с
Напомним, 69-летний Венгер минувшим летом покинул пост главного тренера «Арсенала» после 22 лет работы с лондонским клубом. После 11 туров «Милан», набрав 21 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.