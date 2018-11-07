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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

Уходящий из «Кайрата» Аршавин обошел «звездных» одноклубников по полезности на поле

37-летний российский полузащитник Андрей Аршавин проводит один из лучших сезонов в составе «Кайрата». Кроме того, по полезности на поле воспитанник питерского футбола превзошел многих одноклубников, как местных «звезд», так и легионеров, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Так, Аршавин, несмотря на свой преклонный футбольный возраст, лидирует в своем клубе по наибольшему числу «ассистов» — 15. Например, капитан команды Бауыржан Исламхан отдал только пять результативных передач, а Исаэль Барбоза — десять.

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Кроме того, Аршавин для своего амплуа нередко поражал ворота соперников — в девяти случаях, Исламхан забивал всего трижды, лишь Исаэль не опускался ниже своего уровня, забив 12 мячей.

Идущий на втором месте в списке лучших бомбардиров премьер-лиги Адеринсола Эсеола забил девять голов за «Кайрат», еще восемь раз он отличился в играх за «Акжайык».

В чемпионате не хуже россиянина выступает лишь Марин Томасов, в активе которого столько же ассистов (15). Разве что 31-летний хорватский легионер более результативно действовал в атаке — 11 голов. Однако в последнем матче с «Шахтером» Аршавин может нагнать хорвата по этому показателю.

Отметим, что заключительный 33-й тур премьер-лиги состоится 11 ноября (воскресенье). В этот день сыграют «Астана» — «Иртыш», «Кайрат» — «Шахтер», «Тобол» — «Кызыл-Жар СК», «Ордабасы» — «Атырау», «Актобе» — «Кайсар», «Жетысу» — «Акжайык».

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