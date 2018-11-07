Нечестная игра. Как футбольные клубы тратят в разы больше, чем разрешено

Про сайт WikiLeaks, раскрутившийся на публикации секретных политических документов, и его лидера Джулиана Ассанжа известно если не все, то многое. А вот футбольный клон WikiLeaks, именуемый Football Leaks (leak по-английски — «утечка, слив»), полностью анонимен.

В последнее время этот ресурс развил небывалую активность, чуть ли не в ежедневном режиме выкладывая в общий доступ данные о самых разных махинациях в области футбола. Под удар попали и российские клубы.

Кто стоит за «сливом»?

Проект Football Leaks очень молод: в сентябре ему исполнилось три года. Предмет интереса — закрытая информацию о трансферах, зарплатах и тонкостях контрактов известных футболистов, а также связанных с ними юридических уловках. Махинациях, если называть вещи своими именами.

Учредители, источники финансирования, информаторы, журналисты, работающие на сайт, — анонимы, хотя проект принято почему-то считать голландским. Единственный «живой» персонаж — некто Джон, который зимой 2016 года слегка рассекретился, дав интервью журналу «Шпигель». Вроде бы он португалец по паспорту и говорит на семи языках, включая русский, который продолжает усиленно изучать.

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Многого от Джона «Шпигель» не добился, но выяснил, что Football Leaks никак не связан с хакерами и добывает информацию другими, относительно легальными путями. Несложно предположить, что эта работа хорошо оплачивается, потому что на мелочи Football Leaks не разменивается.

Для примера: буквально сегодня, 7 ноября, ресурс сообщил о новых требованиях звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе: 55 миллионов за пятилетний контракт, частный вертолет, оплата 50 часов пользования частным самолетом в год, компенсацию на случай исключения клуба из Лиги чемпионов за нарушение финансового Fair Play, и гарантии того, что никто в «ПСЖ» не будет получать больше его, Килиана Мбаппе, если он выиграет «Золотой мяч»…

Русский след

А накануне Football Leaks обнародовал свежую порцию разоблачений, связанных с финансовой деятельностью УЕФА, в которой нашлось место российским клубам. Тут важен не сам факт публикации (нарушения имели место несколько лет назад, и виновные уже понесли наказания), а раскрытые схемы.

Так, утверждается, что с тех пор, как вступили в силу правила финансового Fair Play (2013 год), «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» получили от государственных структур 1,65 миллиарда евро.

УЕФА, утверждает Football Leaks, довольно легко уличил в обмане «Зенит»: дополнительные поступления от «Главного Спонсора 2» (так указано в документах) шли в обход закона — от все того же «Газпрома» («Главный Спонсор 1)» через его дочерние компании и аффилированные с газовым гигантом фирмы. Законом это запрещено.

Суммы, существенно превышающие данные в официальных декларациях, вливали в своих «подопечных» также спонсоры «Локомотива» и «Динамо». По итогам сезона-2013/14 «Локомотив», например, показал УЕФА прибыль в размере 30 миллионов евро. При этом, как выяснилось, «Локо» получил от спонсоров 200 миллионов евро за два года при максимальной рыночной стоимости пакета 87 миллионов (спонсорские контракты выше рыночной стоимости запрещены УЕФА).

Гранды тоже небезгрешны

Но прегрешения российских клубов, по данным Football Leaks, меркнут на фоне махинаций таких грандов европейского футбола, как «ПСЖ» (Франция) и «Манчестер Сити» (Англия). Тут речь идет уже не о миллионах, а о миллиардах.

Так, стоимость спонсорского контракта парижан с Управлением Катара по туризму (215 миллионов евро в течение пяти лет) была занижена почти в 20 раз (до 2,78 миллиона евро в год), а «Манчестер» получил из Саудовской Аравии в обход закона 84% своего спонсорского бюджета. И это далеко не самые серьезные из грехов, ведь в сумме два эти клуба за последние четыре года только на приобретение игроков потратили более миллиарда (!!!) евро.

Весной 2018-го и «ПСЖ», и «Манчестер Сити» находились под реальной угрозой исключения из Лиги чемпионов-2018/19, но в результате тяжелейших переговоров сумели достичь с УЕФА мирового соглашения и отделаться штрафами.

Репутация? Нет, не слышали

Футбольным функционерам самого высокого ранга приходится теперь чистить карму. Тут ведь только два варианта, и оба проигрышные: либо законы никуда не годятся, либо власти, когда им выгодно, смотрят на нарушения сквозь пальцы (и вряд ли бескорыстно).

— Всегда сложно изменять ситуацию, двигаться вперед и объединять людей для того, чтобы сделать что-то лучше, — туманно объяснился, например, президент ФИФА Джанни Инфантино. — Для меня всегда будет существовать только одна задача: улучшать и развивать футбол во всем мире. И сегодня я еще больше полон решимости содействовать ее выполнению.

— Мы не будем давать никаких комментариев относительно материалов, которые могли похитить путем взлома, — кипит возмущением «Манчестер Сити». — Нам понятно, что все это является организованной попыткой подорвать репутацию клуба.

— «ПСЖ» всегда действовал в соответствии с законами и нормами, принятыми спортивными институтами, — заявляет «ПСЖ». — Мы всегда строго соблюдали общепринятые законы и правила, поэтому отрицаем появившиеся утверждения…