Нечестная игра. Как футбольные клубы тратят в разы больше, чем разрешено
Правила финансового Fair Play, которыми вот уже пять лет руководствуется клубный футбол Европы, трещат по всем швам. В нынешнем своем виде они, по сути, фиктивны.
Правила финансового Fair Play, которыми вот уже пять лет руководствуется клубный футбол Европы, трещат по всем швам. В нынешнем своем виде они, по сути, фиктивны.
Про сайт WikiLeaks, раскрутившийся на публикации секретных политических документов, и его лидера Джулиана Ассанжа известно если не все, то многое. А вот футбольный клон WikiLeaks, именуемый Football Leaks (leak
В последнее время этот ресурс развил небывалую активность, чуть ли не в ежедневном режиме выкладывая в общий доступ данные о самых разных махинациях в области футбола. Под удар попали и российские клубы.
Проект Football Leaks очень молод: в сентябре ему исполнилось три года. Предмет интереса — закрытая информацию о трансферах, зарплатах и тонкостях контрактов известных футболистов, а также связанных с ними юридических уловках. Махинациях, если называть вещи своими именами.
Учредители, источники финансирования, информаторы, журналисты, работающие на сайт, — анонимы, хотя проект принято
Многого от Джона «Шпигель» не добился, но выяснил, что Football Leaks никак не связан с хакерами и добывает информацию другими, относительно легальными путями. Несложно предположить, что эта работа хорошо оплачивается, потому что на мелочи Football Leaks не разменивается.
Для примера: буквально сегодня, 7 ноября, ресурс сообщил о новых требованиях звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе: 55 миллионов за пятилетний контракт, частный вертолет, оплата 50 часов пользования частным самолетом в год, компенсацию на случай исключения клуба из Лиги чемпионов за нарушение финансового Fair Play, и гарантии того, что никто в «ПСЖ» не будет получать больше его, Килиана Мбаппе, если он выиграет «Золотой мяч»…
А накануне Football Leaks обнародовал свежую порцию разоблачений, связанных с финансовой деятельностью УЕФА, в которой нашлось место российским клубам. Тут важен не сам факт публикации (нарушения имели место несколько лет назад, и виновные уже понесли наказания), а раскрытые схемы.
УЕФА, утверждает Football Leaks, довольно легко уличил в обмане «Зенит»: дополнительные поступления от «Главного Спонсора 2» (так указано в документах) шли в обход закона — от все того же «Газпрома» («Главный Спонсор 1)» через его дочерние компании и аффилированные с газовым гигантом фирмы. Законом это запрещено.
Суммы, существенно превышающие данные в официальных декларациях, вливали в своих «подопечных» также спонсоры «Локомотива» и «Динамо». По итогам сезона-2013/14 «Локомотив», например, показал УЕФА прибыль в размере 30 миллионов евро. При этом, как выяснилось, «Локо» получил от спонсоров 200 миллионов евро за два года при максимальной рыночной стоимости пакета 87 миллионов (спонсорские контракты выше рыночной стоимости запрещены УЕФА).
Но прегрешения российских клубов, по данным Football Leaks, меркнут на фоне махинаций таких грандов европейского футбола, как «ПСЖ» (Франция) и «Манчестер Сити» (Англия). Тут речь идет уже не о миллионах, а о миллиардах.
Так, стоимость спонсорского контракта парижан с Управлением Катара по туризму (215 миллионов евро в течение пяти лет) была занижена почти в 20 раз (до 2,78 миллиона евро в год), а «Манчестер» получил из Саудовской Аравии в обход закона 84% своего спонсорского бюджета. И это далеко не самые серьезные из грехов, ведь в сумме два эти клуба за последние четыре года только на приобретение игроков потратили более миллиарда (!!!) евро.
Весной 2018-го и «ПСЖ», и «Манчестер Сити» находились под реальной угрозой исключения из Лиги чемпионов-2018/19, но в результате тяжелейших переговоров сумели достичь с УЕФА мирового соглашения и отделаться штрафами.
Футбольным функционерам самого высокого ранга приходится теперь чистить карму. Тут ведь только два варианта, и оба проигрышные: либо законы никуда не годятся, либо власти, когда им выгодно, смотрят на нарушения сквозь пальцы (и вряд ли бескорыстно).
— Всегда сложно изменять ситуацию, двигаться вперед и объединять людей для того, чтобы сделать
— Мы не будем давать никаких комментариев относительно материалов, которые могли похитить путем взлома, — кипит возмущением «Манчестер Сити». — Нам понятно, что все это является организованной попыткой подорвать репутацию клуба.
— «ПСЖ» всегда действовал в соответствии с законами и нормами, принятыми спортивными институтами, — заявляет «ПСЖ». — Мы всегда строго соблюдали общепринятые законы и правила, поэтому отрицаем появившиеся утверждения…
А Football Leaks тем временем дает понять, что в запасе у него еще немало интересного. В частности, запасы документов по темным делам грандов далеко не исчерпаны.