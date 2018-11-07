«Зенит» поздравил Халка с победой в чемпионате Китая

Сегодня, 7 ноября, «Шанхай СИПГ» в матче 29-го тура чемпионата Китая на своём поле обыграл «Бэйцзин Женьхэ» со счётом 2:1. В параллельном матче «Гуанчжоу Эвергранд» на выезде потерпел поражение от «Чунцин Лифань» (0:2), что позволило команде Халка досрочно оформить чемпионство.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Шанхай СИПГ». В этом сезоне чемпионата Китая форвард забил 13 голов (6 — с пенальти) и отметился 12 результативными передачами в 25 матчах (все — в основе).