Кошмар «Монако»: куда уходить Головину
Французский «Монако» унизительно уступил на своем поле бельгискому «Брюгге» в Лиге чемпионов со счетом 0:4 и фактически лишился шансов побороться за место в
Французский «Монако» унизительно уступил на своем поле бельгискому «Брюгге» в Лиге чемпионов со счетом 0:4 и фактически лишился шансов побороться за место в
Поражение «Монако» в очередном туре Лиги чемпионов против «Брюгге» наталкивает на банальную, но актуальную мысль — дно пробито. Из матча в матч российские болельщики верят, что команда Головина
Мы подготовили топ-5 вариантов для Александра.
Итальянский «Милан» постепенно набирает обороты и приближается к оптимальной игре. Понятно, что смена поколений еще идет, и тех самых грозных «россонери» мы пока не видим. Но ведь это, в свою очередь, и может идеально подойти для нашего соотечественника. В центре поля «Милана» сейчас, как правило, располагаются Тьемуэ Бакайоко, Хакан Чалханоглу и Фрэнк Кесси.
Стоит признать, что
Но существует причина, по которой данный вариант может сильно оттолкнуть россиянина, — весьма прямолинейный стиль игры Дженнаро Гаттузо. Итальянский специалист выбирает достаточно консервативный футбол, а это не совсем
Выбор на этот клуб пал по одной простой причине — Денис Черышев. Мы много раз убеждались в том, что россиянам тяжело дается адаптация в Европе. Далеко ходить не надо — не так давно Александр Головин в своем интервью рассказал о том, как к нашим футболистам относятся за рубежом: мол, нас там не ждут. Но это и самим не так трудно понять, судя по отзывам иностранных болельщиков и по отношению одноклубников во время матчей. И это касается не только Головина. Черышевым, например, фанаты «Валенсии» также недовольны, хоть и непонятно по какой причине.
Очевидно, что приход Александра в испанскую команду облегчит жизнь им обоим.
Сейчас у «Валенсии» дела в чемпионате обстоят не лучшим образом, но сравнивать ее с «Монако» ни в коем случае нельзя — качество исполнителей совершенно разное, а значит и перспектив у Головина и Ко будет куда больше.
Клуб Юлиана Нагельсманна хоть слегка и растерял мощь прошлых сезонов, но все так же стабильно держится в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги.
Молодая и задиристая немецкая команда могла бы стать отличной мотивационной ступенью в футбольной жизни Головина. Ведь конкуренция в «Хоффенхайме» колоссальная — все ребята молодые, всем есть что доказывать.
Но в отличие от «Монако», немцы не «зеленые». У клуба уже давно налажена командная игра и взаимопонимание, что явно положительно будет сказываться на развитии и продуктивности российского полузащитника.
Последние две команды можно назвать воистину топовыми вариантами для Головина. «Боруссия» из Дортмунда, некогда хандрившая и нестабильная, в нынешнем сезоне обрела долгожданную уверенность. Связанно это с восстановлением Ройса или появлением Люсьена Фавра, или с окончанием господства «Баварии», но «шмели» идут на первом месте в Бундеслиге. Да что уж тут — они нынче «Атлетико» в ЛЧ обыгрывают со счетом 4:0.
Вписаться в компанию Ройса, Дилейни и Витцеля будет невероятно сложно, ведь это костяк, на котором сейчас держится центр «Боруссии». Молодой и перспективный Дауд, например, плотно присел на скамейку запасных, изредка выходя на поле. В любом случае — это будет серьезный вызов для Головина, с которым он не сразу, но вполне может справиться.
Наиболее интересным для Александра может быть лондонский клуб. Нет, это не «Челси», хоть этот вариант и рассматривался активно в летнее трансферное окно. Сейчас у «синих» в центральной зоне все хорошо: там и Ковачич, и Жоржиньо, и Канте с Баркли.
Унаи Эмери пока что экспериментирует, выпуская то Торрейру с Джакой, то Гендузи с
Поэтому «Арсенал» стал бы отличным вариантом для Головина в зимнее трансферное окно. Там он уж точно мог