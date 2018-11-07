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21:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Аршавин закончит с футболом

Российский полузащитник Андрей Аршавин не станет искать новый футбольный клуб после завершения выступлений за казахстанский «Кайрат». Об этом он рассказал в интервью клубному телевидению.

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Источник: РИА "Новости"

«Куда перейду после ухода из “Кайрата”? Никуда переходить уже не буду», — заявил Аршавин.

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Он отметил, что в его планах не значится карьера в мини-футболе или в пляжном варианте игры. Однако россиянин подчеркнул, что хотел бы потренироваться с мини-футбольным «Кайратом».

5 ноября стало известно, что Аршавин покинет казахстанский клуб. Прощальный матч россиянина за «Кайрат» состоится 11 ноября.

37-летний полузащитник выступал в чемпионате Казахстана с 2016 года. На его счету 30 голов и 30 голевых передач за «Кайрат». Аршавин в составе казахстанского клуба дважды завоевывал серебряные медали местного чемпионата. Также вместе с ним клуб выигрывал Суперкубок и Кубок Казахстана.

Аршавин также известен своими выступлениями за «Зенит» и лондонский «Арсенал». В составе сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.

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