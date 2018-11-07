Инфантино: Игроки из европейской Суперлиги не смогут участвовать в турнирах сборных
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в случае создания европейскими
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в случае создания европейскими
Ранее СМИ сообщали, что 16 европейских
«Вы либо с нами, либо вы уходите, — сказал Инфантино, которого цитирует Рейтер. — Если есть игроки, которые не играют в организованный футбол, то это охватывает все — национальные лиги, соревнования конфедераций, Евро и чемпионат мира».