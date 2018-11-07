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22:09 (мск), источник: Р-Спорт

Инфантино: Игроки из европейской Суперлиги не смогут участвовать в турнирах сборных

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в случае создания европейскими топ-клубами своей суперлиги футболисты, выступающие в ней, не смогут принимать участия в чемпионатах Европы и мира в составе своих сборных.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщали, что 16 европейских топ-клубов намерены создать европейскую Суперлигу и изучают возможность покинуть свои национальные лиги и ассоциации.

«Вы либо с нами, либо вы уходите, — сказал Инфантино, которого цитирует Рейтер. — Если есть игроки, которые не играют в организованный футбол, то это охватывает все — национальные лиги, соревнования конфедераций, Евро и чемпионат мира».

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