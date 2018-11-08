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09:07 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский тренер привел зарубежную команду ко второму подряд чемпионству

Литовский футбольный клуб «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина во второй раз подряд стал чемпионом страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Подопечные Чебурина выиграли чемпионат за тур до завершения, разгромив дома «Атлантас» со счетом 6:0. В составе победителей хет-трик оформил Сандро Готала (60-я, 65-я и 74-я минуты), дублем отличился бывший нападающий алматинского «Кайрата» Жерсон Асеведо (3-я и 68-я), еще один гол на счету Гедрюса Матулявичюса (76-я).

Таким образом, «Судува» защитила титул чемпиона страны, который она впервые в истории завоевала в прошлом сезоне также под руководством Чебурина.

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