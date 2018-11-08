Казахстанский тренер привел зарубежную команду ко второму подряд чемпионству
Литовский футбольный клуб «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина во второй раз подряд стал чемпионом страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Литовский футбольный клуб «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина во второй раз подряд стал чемпионом страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Чебурина выиграли чемпионат за тур до завершения, разгромив дома «Атлантас» со счетом 6:0. В составе победителей
Таким образом, «Судува» защитила титул чемпиона страны, который она впервые в истории завоевала в прошлом сезоне также под руководством Чебурина.