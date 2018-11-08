Казахстанский тренер привел зарубежную команду ко второму подряд чемпионству

Подопечные Чебурина выиграли чемпионат за тур до завершения, разгромив дома «Атлантас» со счетом 6:0. В составе победителей хет-трик оформил Сандро Готала (60-я, 65-я и 74-я минуты), дублем отличился бывший нападающий алматинского «Кайрата» Жерсон Асеведо (3-я и 68-я), еще один гол на счету Гедрюса Матулявичюса (76-я).