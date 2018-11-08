Легенда португальского футбола Луиш Фигу и президент УЕФА прибыли в Алматы
Легенда португальского футбола Луиш Фигу и президент УЕФА Александр Чефирин прибыли в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Легенда португальского футбола Луиш Фигу и президент УЕФА Александр Чефирин прибыли в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Накануне, они опробовали лед высокогорного катка «Медеу» и посетили горнолыжный курорт «Шымбулак» в компании с председателем Наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат» Кайратом Боранбаевым. Гости остановились в одном из отелей Алматы.
«Друзья, сегодня на Медеу вместе с вами катались Президент УЕФА — Александер Чеферин и Луиш Фигу — бывший игрок Реала и Барселоны», — сообщается в публикации катка «Медеу».
Визит высокопоставленных гостей, может быть обусловлен тем, что Боранбаев занимает пост
Добавим, что Фигу выступал за сборную Португалии, а также известные футбольные клубы «Реал», «Барселона», «Интер» и «Спортинг».
Напомним, что это второй визит Фигу в Казахстан. В 2014 году он принял участие в матче звезд, организованном алматинским «Кайратом».