Конте отказался от внесудебного урегулирования контракта с «Челси»

Ранее стало известно, что Конте требует от синих компенсацию за досрочный разрыв контракта. Итальянский специалист хочет добиться от английской команды неустойки в размере € 23 млн. Из них € 13 млн за увольнение до завершения его контракта и ещё € 10 млн — за нанесение ущерба репутации.