Конте отказался от внесудебного урегулирования контракта с «Челси»
Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался встретиться с представителями лондонского клуба, чтобы обсудить внесудебное урегулирование его контракта, сообщает Sky Sports.
Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался встретиться с представителями лондонского клуба, чтобы обсудить внесудебное урегулирование его контракта, сообщает Sky Sports.
Ранее стало известно, что Конте требует от синих компенсацию за досрочный разрыв контракта. Итальянский специалист хочет добиться от английской команды неустойки в размере € 23 млн. Из них € 13 млн за увольнение до завершения его контракта и ещё € 10 млн — за нанесение ущерба репутации.
Отмечается, что «Челси» предложил провести встречу с бывшим наставником, чтобы попытаться урегулировать ситуацию вне суда, но Конте отказался от этого предложения. Адвокаты итальянца работают по данному делу в Спортивном арбитражном суде Лозанны.