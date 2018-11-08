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13:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Конте отказался от внесудебного урегулирования контракта с «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался встретиться с представителями лондонского клуба, чтобы обсудить внесудебное урегулирование его контракта, сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

Ранее стало известно, что Конте требует от синих компенсацию за досрочный разрыв контракта. Итальянский специалист хочет добиться от английской команды неустойки в размере € 23 млн. Из них € 13 млн за увольнение до завершения его контракта и ещё € 10 млн — за нанесение ущерба репутации.

Отмечается, что «Челси» предложил провести встречу с бывшим наставником, чтобы попытаться урегулировать ситуацию вне суда, но Конте отказался от этого предложения. Адвокаты итальянца работают по данному делу в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

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