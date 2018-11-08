УЕФА собирается оштрафовать «Милан» на € 20 млн за нарушение правил ФФП

Клубу грозит штраф в размере € 20 млн, а также запрет на регистрацию новых игроков в нынешнем сезоне Лиге Европы.

Напомним, прошлым летом «Милан» был отстранён от участия в Лиге Европы, однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение.

«Милан» будет обязан выплатить часть штрафа сразу. Остальную сумму УЕФА заморозит на некоторое время, чтобы стимулировать итальянский клуб соблюдать правила ФФП. Руководству россонери также нужно будет заключить соглашение об урегулировании с Комитетом финансового контроля клубов.