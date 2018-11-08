Халк — император Поднебесной. Как он одел «Шанхай» в золото
Новый клуб бразильского нападающего впервые в истории стал чемпионом Китая.
Новый клуб бразильского нападающего впервые в истории стал чемпионом Китая.
Сетка на российских стадионах перестала рваться после залпов Халка два года назад, в июле 2016-го. Бразильский нападающий, после четырех лет в «Зените», с которым он стал чемпионом страны и взял Кубок и Суперкубок России, настреляв в 148 матчах 76 голов и отдав 60 результативных передач, покинул
Клуб «Шанхай Шанган», который за год до этого провел лучший свой сезон в истории, заняв итоговое второе место в чемпионате Китая, не пожалел 56 миллионов евро, упавших на счет
Пока лечился, отпраздновал день рождения, и в первой же игре после возвращения спас «Шанхай» от проигрыша, положив дубль — причем второй гол был забит с пенальти на 90-й минуте — в ворота «Бейджин Гуоань» (2:2).
До завершения китайской Суперлиги-2016, итоги которой подводились в конце октября, Халк отличился еще дважды, но толком помочь команде не смог — «Шанхай» взял «бронзу», оставшись в 12 очках позади чемпиона, «Гуанчжоу Эвергранд».
Следующий сезон вышел у бразильца куда продуктивнее: 17 голов и 14 передач в 27 играх чемпионата — и вот уже шанхайская команда отпраздновала повторение лучшего результата, добравшись до серебряных медалей чемпионата.
Более того, благодаря четырем мячам Халка (один из них на видео) «Шанхай» впервые вышел в финал Кубка Китайской футбольной ассоциации, где лишь
На сборах в Дубае минувшей зимой Халк встретился с
Может быть, радость от встречи с бывшими одноклубниками зарядила бразильца на успех — Халк, с первой игры нового чемпионата выводивший свою команду с капитанской повязкой, взял с места в карьер, три тура подряд не уходил с поля без гола и помог «Шанхаю» во второй половине чемпионата выдать беспроигрышную серию из 13 матчей, которую увенчала победа за два тура до финиша над прямым конкурентом в борьбе за «золото» — «Гуанчжоу Эвергранд», — семь последних лет никого и близко не подпускавшим к первой строчке в таблице.
Игра вышла драматичной — «Гуанчжоу», благодаря дублю Паулинью, который вернулся летом в Китай после годичной командировки в «Барселону», дважды отыгрывался и выходил вперед, но за несколько минут до финального свистка Халк забил решающий мяч с пенальти, «Шанхай» выиграл 5:4 и практически приговорил интригу в Суперлиге. Оставалось сделать последний шаг.
И он был сделан. Пусть и без Халка, который пропустил игру с «Бэйджин Жэньхэ» (2:1), зато с потрясающим голом
Он — новый ее император.