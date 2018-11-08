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19:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Халк — император Поднебесной. Как он одел «Шанхай» в золото

Новый клуб бразильского нападающего впервые в истории стал чемпионом Китая.

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Источник: Спорт-Экспресс

Курс на Восток

Сетка на российских стадионах перестала рваться после залпов Халка два года назад, в июле 2016-го. Бразильский нападающий, после четырех лет в «Зените», с которым он стал чемпионом страны и взял Кубок и Суперкубок России, настреляв в 148 матчах 76 голов и отдав 60 результативных передач, покинул Санкт-Петербург и взял курс на Восток.

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Поход за мечтой

Клуб «Шанхай Шанган», который за год до этого провел лучший свой сезон в истории, заняв итоговое второе место в чемпионате Китая, не пожалел 56 миллионов евро, упавших на счет сине-бело-голубых, чтобы привезти в Поднебесную 30-летнего бразильца и отправиться с ним за мечтой. Поход сразу пришлось отложить — Халк надел нелюбимый для Петербурга красный цвет, провел в дебютном матче против «Хэнань» (5:0) 20 минут (не забил), получил мышечное повреждение и выбыл почти на два месяца.

Пока лечился, отпраздновал день рождения, и в первой же игре после возвращения спас «Шанхай» от проигрыша, положив дубль — причем второй гол был забит с пенальти на 90-й минуте — в ворота «Бейджин Гуоань» (2:2).

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До завершения китайской Суперлиги-2016, итоги которой подводились в конце октября, Халк отличился еще дважды, но толком помочь команде не смог — «Шанхай» взял «бронзу», оставшись в 12 очках позади чемпиона, «Гуанчжоу Эвергранд».

Поступательное движение

Следующий сезон вышел у бразильца куда продуктивнее: 17 голов и 14 передач в 27 играх чемпионата — и вот уже шанхайская команда отпраздновала повторение лучшего результата, добравшись до серебряных медалей чемпионата.

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Более того, благодаря четырем мячам Халка (один из них на видео) «Шанхай» впервые вышел в финал Кубка Китайской футбольной ассоциации, где лишь из-за правила гола на чужом поле отдал трофей соседям из «Шанхай Шэньхуа». И все же поступательное движение было налицо — и у футболиста, и у клуба.

Встреча с «Зенитом» и победный гол «Спартаку»

На сборах в Дубае минувшей зимой Халк встретился с сине-бело-голубыми, квартировавшими поблизости, а затем повел себя как настоящий зенитовец — забил победный мяч «Спартаку» в контрольном матче (1:0), в котором тяжелую травму колена получил Джикия, пропустивший из-за этого ЧМ-2018.

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Долгожданное чемпионство

Может быть, радость от встречи с бывшими одноклубниками зарядила бразильца на успех — Халк, с первой игры нового чемпионата выводивший свою команду с капитанской повязкой, взял с места в карьер, три тура подряд не уходил с поля без гола и помог «Шанхаю» во второй половине чемпионата выдать беспроигрышную серию из 13 матчей, которую увенчала победа за два тура до финиша над прямым конкурентом в борьбе за «золото» — «Гуанчжоу Эвергранд», — семь последних лет никого и близко не подпускавшим к первой строчке в таблице.

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Игра вышла драматичной — «Гуанчжоу», благодаря дублю Паулинью, который вернулся летом в Китай после годичной командировки в «Барселону», дважды отыгрывался и выходил вперед, но за несколько минут до финального свистка Халк забил решающий мяч с пенальти, «Шанхай» выиграл 5:4 и практически приговорил интригу в Суперлиге. Оставалось сделать последний шаг.

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И он был сделан. Пусть и без Халка, который пропустил игру с «Бэйджин Жэньхэ» (2:1), зато с потрясающим голом экс-полузащитника «Анжи» и «Краснодара» Одила Ахмедова. Набрав три очка, «Шанхай Шанган» оказался на недосягаемом для преследователей расстоянии, впервые став чемпионом Китая. Вслед за национальными титулами в Португалии («Порту») и России («Зенит») Халку покорилась и Поднебесная.

Он — новый ее император.

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