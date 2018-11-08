Халк — император Поднебесной. Как он одел «Шанхай» в золото

Источник: Спорт-Экспресс

Курс на Восток

Сетка на российских стадионах перестала рваться после залпов Халка два года назад, в июле 2016-го. Бразильский нападающий, после четырех лет в «Зените», с которым он стал чемпионом страны и взял Кубок и Суперкубок России, настреляв в 148 матчах 76 голов и отдав 60 результативных передач, покинул Санкт-Петербург и взял курс на Восток.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BHRs0SCBv7o/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BHRs0SCBv7o/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Foram quatro temporadas onde fui muito feliz. Consegui levar alegrias para eles dentro de campo assim como recebia deles! Davai Zenit. Vocês estarão sempre no meu coração!!! Пользуясь моментом, хочу поблагодарить фк Зенит и болельщиков за то, как они меня приняли. В течение последних четырех сезонов я был очень счастлив. Мне удавалось приносить им радость на поле и получать радость в ответ. Давай, Зенит! Вы всегда будете в моем сердце.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hulkparaiba/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Givanildo V. De Sousa- Hulk</a> (@hulkparaiba) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-06-30T11:14:43+00:00">30 Июн 2016 в 4:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поход за мечтой

Клуб «Шанхай Шанган», который за год до этого провел лучший свой сезон в истории, заняв итоговое второе место в чемпионате Китая, не пожалел 56 миллионов евро, упавших на счет сине-бело-голубых, чтобы привезти в Поднебесную 30-летнего бразильца и отправиться с ним за мечтой. Поход сразу пришлось отложить — Халк надел нелюбимый для Петербурга красный цвет, провел в дебютном матче против «Хэнань» (5:0) 20 минут (не забил), получил мышечное повреждение и выбыл почти на два месяца.

Пока лечился, отпраздновал день рождения, и в первой же игре после возвращения спас «Шанхай» от проигрыша, положив дубль — причем второй гол был забит с пенальти на 90-й минуте — в ворота «Бейджин Гуоань» (2:2).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/H4c1tL-VKdo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До завершения китайской Суперлиги-2016, итоги которой подводились в конце октября, Халк отличился еще дважды, но толком помочь команде не смог — «Шанхай» взял «бронзу», оставшись в 12 очках позади чемпиона, «Гуанчжоу Эвергранд».

Поступательное движение

Следующий сезон вышел у бразильца куда продуктивнее: 17 голов и 14 передач в 27 играх чемпионата — и вот уже шанхайская команда отпраздновала повторение лучшего результата, добравшись до серебряных медалей чемпионата.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BRqoTbgF-17/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRqoTbgF-17/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hulkparaiba/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Givanildo V. De Sousa- Hulk</a> (@hulkparaiba) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-15T16:50:14+00:00">15 Мар 2017 в 9:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Более того, благодаря четырем мячам Халка (один из них на видео) «Шанхай» впервые вышел в финал Кубка Китайской футбольной ассоциации, где лишь из-за правила гола на чужом поле отдал трофей соседям из «Шанхай Шэньхуа». И все же поступательное движение было налицо — и у футболиста, и у клуба.

Встреча с «Зенитом» и победный гол «Спартаку»

На сборах в Дубае минувшей зимой Халк встретился с сине-бело-голубыми, квартировавшими поблизости, а затем повел себя как настоящий зенитовец — забил победный мяч «Спартаку» в контрольном матче (1:0), в котором тяжелую травму колена получил Джикия, пропустивший из-за этого ЧМ-2018.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeOVQimlfS4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeOVQimlfS4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeOVQimlfS4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Happy to see you my bro @lodygin1</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hulkparaiba/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Givanildo V. De Sousa- Hulk</a> (@hulkparaiba) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-21T19:53:12+00:00">21 Янв 2018 в 11:53 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Долгожданное чемпионство

Может быть, радость от встречи с бывшими одноклубниками зарядила бразильца на успех — Халк, с первой игры нового чемпионата выводивший свою команду с капитанской повязкой, взял с места в карьер, три тура подряд не уходил с поля без гола и помог «Шанхаю» во второй половине чемпионата выдать беспроигрышную серию из 13 матчей, которую увенчала победа за два тура до финиша над прямым конкурентом в борьбе за «золото» — «Гуанчжоу Эвергранд», — семь последних лет никого и близко не подпускавшим к первой строчке в таблице.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bp4kuvnHIHB/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bp4kuvnHIHB/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hulkparaiba/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Givanildo V. De Sousa- Hulk</a> (@hulkparaiba) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-07T15:21:50+00:00">7 Ноя 2018 в 7:21 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра вышла драматичной — «Гуанчжоу», благодаря дублю Паулинью, который вернулся летом в Китай после годичной командировки в «Барселону», дважды отыгрывался и выходил вперед, но за несколько минут до финального свистка Халк забил решающий мяч с пенальти, «Шанхай» выиграл 5:4 и практически приговорил интригу в Суперлиге. Оставалось сделать последний шаг.

И он был сделан. Пусть и без Халка, который пропустил игру с «Бэйджин Жэньхэ» (2:1), зато с потрясающим голом экс-полузащитника «Анжи» и «Краснодара» Одила Ахмедова. Набрав три очка, «Шанхай Шанган» оказался на недосягаемом для преследователей расстоянии, впервые став чемпионом Китая. Вслед за национальными титулами в Португалии («Порту») и России («Зенит») Халку покорилась и Поднебесная.