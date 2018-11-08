Football Leaks: «ПСЖ» отбирал новичков в свою академию по этническим признакам

По информации источника, такая политика существовала в клубе с 2013 года по весну 2018-го. «ПСЖ» требовал от скаутов заполнять в их отчётах о потенциальных новичках графу об этнической принадлежности. Кандидатов делили на четыре категории: «француз», «магриб» (северная Африка), «представитель Вест-Индии» и «чёрный африканец». Эта информация в некоторых случаях оказывала влияние на то, возьмут ли игрока в академию.

Отмечается, что, как минимум, в одном из случаев «ПСЖ» решил не брать в академию очень талантливого по мнению скаута игрока только из-за того, что он был африканцем. Речь идёт о 17-летнем французе ивуарийского происхождения Янне Гбоу, который ныне выступает за молодёжную команду «Ренна». По словам скаута, «ПСЖ» не хотел брать африканских игроков, поскольку трудно быть на сто процентов уверенным в их настоящем возрасте.