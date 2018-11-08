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22:23 (мск), источник: Sport24

Еще одно расследование, которое может потопить «ПСЖ». Теперь клуб обвиняют в расизме

Football Leaks утверждает, что в академию парижан брали только белокожих игроков.

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Источник: Reuters

Недавно Football Leaks выкатил огромную серию материалов, в которых разоблачал топ-клубы Европы. Досталось даже российским.

«ПСЖ» обвиняли в финансовых махинациях и несоблюдении финансового фэйр-плей под покровительством Зеппа Блаттера и Джанни Инфантино. Но это еще не все. Согласно источнику, при рекрутинге новых молодых игроков скауты «ПСЖ» заполняли специальную графу, в которой указывалась этническая принадлежность футболиста. В анкетах скаутов игроков делили по происхождению на «французов», «магрибцев» (север Африки), «африканцев» и «выходцев из Вест-Индии». Предполагается, что эти данные влияли на отбор потенциальных новичков академии.

Mediapart со ссылкой на Football Leaks рассказал историю молодого игрока Янна Гбохо, которого в 13-летнем возрасте забраковали скауты «ПСЖ». Сейчас он играет за «Ренн».

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Марк Вестерплоп, тогдашний скаут «ПСЖ», в одном из интервью заявил, что команде нужен баланс игроков, так как в клубе слишком много выходцев из Африки и Вест-Индии. Тогда руководство клуба вызвало Вестерплопа на ковер, но санкций к нему применено не было.

Бывший скаут «ПСЖ» по нормандскому региону Серж Фурнье также рассказал, что графы «происхождение» действительно были в анкетах и все игроки, которых предлагали многие службы по разным регионам, были белыми. Термин «француз» применялся только к ним.

В клубе не хотели, чтобы мы вербовали игроков африканского происхождения, потому что сложно установить их настоящий возраст.
Скаут Фурье — о работе в «ПСЖ»

Скандал может разразиться чудовищный. Особенно на фоне французского закона, согласно которому работодателям запрещено собирать и использовать при отборе работников личные данные, касающиеся расы или этнического происхождения. За подобное нарушение можно сесть в тюрьму на пять лет и нарваться на штраф в 300 тысяч евро.

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Интересно, что в нынешней заявке «ПСЖ» на сезон — 10 игроков до 23-х лет, переведенных в первую команду из клубной академии. Среди них всего два белокожих француза — Адриен Рабьо и 20-летний вратарь Себастьян Сибуа. Альфонс Ареоля имеет филиппинские корни, Преснел Кимпембе (а также Стивен Нсоки и Кристофер Нкунку) — конголезские, сын Джорджа Веа Тимоти — либерийские. Также есть выходцы из Кот-д’Ивуара, Бенина, Мали и Французской Гвианы.

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