Еще одно расследование, которое может потопить «ПСЖ». Теперь клуб обвиняют в расизме
Football Leaks утверждает, что в академию парижан брали только белокожих игроков.
Football Leaks утверждает, что в академию парижан брали только белокожих игроков.
Недавно Football Leaks выкатил огромную серию материалов, в которых разоблачал
«ПСЖ» обвиняли в финансовых махинациях и несоблюдении финансового
Mediapart со ссылкой на Football Leaks рассказал историю молодого игрока Янна Гбохо, которого в 13-летнем возрасте забраковали скауты «ПСЖ». Сейчас он играет за «Ренн».
Марк Вестерплоп, тогдашний скаут «ПСЖ», в одном из интервью заявил, что команде нужен баланс игроков, так как в клубе слишком много выходцев из Африки и
Бывший скаут «ПСЖ» по нормандскому региону Серж Фурнье также рассказал, что графы «происхождение» действительно были в анкетах и все игроки, которых предлагали многие службы по разным регионам, были белыми. Термин «француз» применялся только к ним.
В клубе не хотели, чтобы мы вербовали игроков африканского происхождения, потому что сложно установить их настоящий возраст.
Скандал может разразиться чудовищный. Особенно на фоне французского закона, согласно которому работодателям запрещено собирать и использовать при отборе работников личные данные, касающиеся расы или этнического происхождения. За подобное нарушение можно сесть в тюрьму на пять лет и нарваться на штраф в 300 тысяч евро.
Интересно, что в нынешней заявке «ПСЖ» на сезон — 10 игроков до 23-х лет, переведенных в первую команду из клубной академии. Среди них всего два белокожих француза — Адриен Рабьо и 20-летний вратарь Себастьян Сибуа. Альфонс Ареоля имеет филиппинские корни, Преснел Кимпембе (а также Стивен Нсоки и Кристофер Нкунку) — конголезские, сын Джорджа Веа Тимоти — либерийские. Также есть выходцы из Кот-д’Ивуара, Бенина, Мали и Французской Гвианы.