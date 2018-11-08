ПСЖ признал обвинения в расизме при отборе кандидатов в академию футбольного клуба

Ранее французское издание Mediapart со ссылкой Football Leaks написало, что ПСЖ отбирал новичков в свою академию по этническим признакам. Клуб требовал от скаутов заполнять графу этнической принадлежности потенциальных учеников академии, хотя французское законодательство запрещает использовать эти данные при отборе кандидатов на работу и в учебные заведения. Согласно установленным правилам, кандидаты делились на четыре группы: «француз», «магриб», «Вест-Индия», «черный африканец». Как утверждается, африканским игрокам было сложно поступить в академию ПСЖ, поскольку в клубе не были уверены в соответствии их настоящего возраста паспортным данным.

«ПСЖ строго осуждает все формы проявления дискриминации, расизма и этнического деления при отборе футболистов, — говорится в заявлении клуба. — ПСЖ подтверждает, что в 2013—2018 гг. отдел учебного центра, ответственный за рекрутинг за пределами региона Иль-де- Франс, использовал незаконную графу по личной инициативе главы учреждения. Узнав об этом в октябре 2018 года, ПСЖ начал расследование для принятия необходимых мер».

«Главному управлению клуба ранее не было известно об этническом мониторинге в отделе учебного центра, — говорится в сообщении. — Появление молодых талантов в клубе доказывает, что отдел по поиску юных игроков отбирает кандидатов исключительно на основе личностных качеств».