Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Байер1
Цюрих0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лудогорец0
АЕК Л0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Русенборг2
Зальцбург5
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Селтик1
РБ Лейпциг0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бордо1
Зенит0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Славия Пр0
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо З2
Спартак Тр1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ворскла0
Карабах1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арсенал0
Спортинг0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бетис1
Милан1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Олимпиакос П4
Дюделанж0
Футбол. Еврокубки
8.11
Спартак4
Рейнджерс3
Футбол. Еврокубки
8.11
Рапид В0
Вильярреал0
Футбол. Еврокубки
8.11
Аполлон2
Айнтрахт Ф3
Футбол. Еврокубки
8.11
Лацио2
Марсель1
Футбол. Еврокубки
8.11
Мальме1
Сарпсборг 081
Футбол. Еврокубки
8.11
Генк1
Бешикташ1
Футбол. Еврокубки
8.11
Краснодар2
Стандард Л1
Футбол. Еврокубки
8.11
Акхисар БС2
Севилья3
Футбол. Еврокубки
8.11
Динамо К3
Ренн1
Футбол. Еврокубки
8.11
БАТЭ0
Челси1
Футбол. Еврокубки
8.11
Види1
ПАОК0
Футбол. Еврокубки
8.11
Фенербахче2
Андерлехт0
Футбол. Еврокубки
8.11
Астана2
Яблонец1
Все события
Фоторепортажи
16Просто очень хороший год ЦСКА. Кто сможет повторить?
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
8 ноября, источник: ТАСС

ПСЖ признал обвинения в расизме при отборе кандидатов в академию футбольного клуба

ТАСС, 8 ноября. Французский «Пари Сен-Жермен» признал, что скаутский отдел команды отбирал кандидатов в академию футбольного клуба по этнической принадлежности. Заявление ПСЖ опубликовано на официальном сайте клуба.

Наверх

Ранее французское издание Mediapart со ссылкой Football Leaks написало, что ПСЖ отбирал новичков в свою академию по этническим признакам. Клуб требовал от скаутов заполнять графу этнической принадлежности потенциальных учеников академии, хотя французское законодательство запрещает использовать эти данные при отборе кандидатов на работу и в учебные заведения. Согласно установленным правилам, кандидаты делились на четыре группы: «француз», «магриб», «Вест-Индия», «черный африканец». Как утверждается, африканским игрокам было сложно поступить в академию ПСЖ, поскольку в клубе не были уверены в соответствии их настоящего возраста паспортным данным.

«ПСЖ строго осуждает все формы проявления дискриминации, расизма и этнического деления при отборе футболистов, — говорится в заявлении клуба. — ПСЖ подтверждает, что в 2013—2018 гг. отдел учебного центра, ответственный за рекрутинг за пределами региона Иль-де- Франс, использовал незаконную графу по личной инициативе главы учреждения. Узнав об этом в октябре 2018 года, ПСЖ начал расследование для принятия необходимых мер».

«Главному управлению клуба ранее не было известно об этническом мониторинге в отделе учебного центра, — говорится в сообщении. — Появление молодых талантов в клубе доказывает, что отдел по поиску юных игроков отбирает кандидатов исключительно на основе личностных качеств».

ПСЖ семь раз становился чемпионом Франции, пять титулов из которых завоевал с 2013 года. Он также является многократным обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка французской лиги. В 1996 году парижский клуб завоевал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Он был настоящим русским богатырем"
Думали, порулит старик полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку
Огонь в Тушине. «Спартак» вырвал победу у «Рейнджерс»
СМИ: Срок следствия по делу Кокорина и Мамаева будет продлен
Сборная России начала сезон с победы, обыграв никакущих финнов
«Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом»
Марио Фернандес в восьмой раз получил травму головы
«Бордо» принимает «Зенит» в Лиге Европы (трансляция)
«Челси» обеспечил себе выход в 1/16 финала Лиги Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь