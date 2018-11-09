Дрогба завершил карьеру футболиста

В своем последнем матче в составе «Финикса» 40-летний экс-форвард «Челси» проиграл «Луисвиллю» со счетом 0:1 в чемпионате USL.

За «Финикс» Дрогба выступал с 2017 года. Он также является акционером этого клуба. Ранее Дрогба играл в составе «Монреаля».

В составе «Челси» Дрогба выиграл четыре раза чемпионат Англии, также побеждал в Лиге чемпионов, с 65 голами в 104 матчах он является лучшим бомбардиром в истории Кот-д’Ивуара. За всю свою карьеру забил 297 голов в 679 матчах.