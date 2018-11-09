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14:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дрогба завершил карьеру футболиста

Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба завершил карьеру футболиста.

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Источник: РИА "Новости"

В своем последнем матче в составе «Финикса» 40-летний экс-форвард «Челси» проиграл «Луисвиллю» со счетом 0:1 в чемпионате USL.

За «Финикс» Дрогба выступал с 2017 года. Он также является акционером этого клуба. Ранее Дрогба играл в составе «Монреаля».

В составе «Челси» Дрогба выиграл четыре раза чемпионат Англии, также побеждал в Лиге чемпионов, с 65 голами в 104 матчах он является лучшим бомбардиром в истории Кот-д’Ивуара. За всю свою карьеру забил 297 голов в 679 матчах.

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