СМИ: Роналдиньо может лишиться загранпаспорта за долги по выплате налогов

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В местном управлении финансов, которому подчинена налоговая служба, уточнили, что на имя звезды футбола в столице штата — городе Порту-Алегри зарегистрировано по меньшей мере 19 объектов недвижимости, по которым имеется просроченная фискальная задолженность на общую сумму не менее 1,8 млн бразильских реалов (около $480 тыс.). По некоторым из них налоги не уплачивались на протяжении последних 15 лет.

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Кроме того, Роналдиньо и его старшему брату судом назначен штраф в размере 8,5 млн реалов (более $2,2 млн) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом семьи футболиста.

Как пояснил адвокат Роналдиньо, Сержио Кейрос, защита игрока в настоящее время «занимается согласованием графика выплат по задолженностям». Сам футболист, похоже, не слишком обеспокоен перспективой остаться без загранпаспорта, хотя за эту неделю он успел побывать сразу на трех континентах, посетив Японию, Францию и Марокко.

Роналдиньо выступал за бразильские «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро, французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан», мексиканский «Керетаро». Последним клубом полузащитника был бразильский «Флуминенсе», за который он играл в 2015-м году.

В составе «Барселоны» (2003−08) Роналдиньо стал обладателем Лиги чемпионов, двукратным победителем чемпионата и Суперкубка Испании; выступая за «Милан» (2008−11) игрок выигрывал чемпионат Италии.

В 2004 и 2005 годах бразилец признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА), также в 2005 году он был удостоен награды «Золотой мяч», которая в то время вручалась лучшему футболисту Европы.