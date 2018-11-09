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16:12 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Роналдиньо может лишиться загранпаспорта за долги по выплате налогов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 ноября. /ТАСС/. Суд бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны вынес постановление об изъятии загранпаспорта у чемпиона мира по футболу 2002 года, обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо. Как стало известно в пятницу порталу UOL, у 38-летнего бразильца имеется задолженность по уплате налогов, а на его счетах в бразильских банках хранится менее $10.

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Источник: Reuters

В местном управлении финансов, которому подчинена налоговая служба, уточнили, что на имя звезды футбола в столице штата — городе Порту-Алегри зарегистрировано по меньшей мере 19 объектов недвижимости, по которым имеется просроченная фискальная задолженность на общую сумму не менее 1,8 млн бразильских реалов (около $480 тыс.). По некоторым из них налоги не уплачивались на протяжении последних 15 лет.

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Кроме того, Роналдиньо и его старшему брату судом назначен штраф в размере 8,5 млн реалов (более $2,2 млн) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом семьи футболиста.

Как пояснил адвокат Роналдиньо, Сержио Кейрос, защита игрока в настоящее время «занимается согласованием графика выплат по задолженностям». Сам футболист, похоже, не слишком обеспокоен перспективой остаться без загранпаспорта, хотя за эту неделю он успел побывать сразу на трех континентах, посетив Японию, Францию и Марокко.

Роналдиньо выступал за бразильские «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро, французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан», мексиканский «Керетаро». Последним клубом полузащитника был бразильский «Флуминенсе», за который он играл в 2015-м году.

В составе «Барселоны» (2003−08) Роналдиньо стал обладателем Лиги чемпионов, двукратным победителем чемпионата и Суперкубка Испании; выступая за «Милан» (2008−11) игрок выигрывал чемпионат Италии.

В 2004 и 2005 годах бразилец признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА), также в 2005 году он был удостоен награды «Золотой мяч», которая в то время вручалась лучшему футболисту Европы.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, победителем Кубка Америки, Кубка Конфедераций и бронзовым призером Олимпиады-2008. Всего за национальную команду он провел 97 матчей и забил 33 гола.

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