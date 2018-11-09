СМИ: Роналдиньо может лишиться загранпаспорта за долги по выплате налогов

В местном управлении финансов, которому подчинена налоговая служба, уточнили, что на имя звезды футбола в столице штата — городе
Кроме того, Роналдиньо и его старшему брату судом назначен штраф в размере 8,5 млн реалов (более $2,2 млн) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом семьи футболиста.
Как пояснил адвокат Роналдиньо, Сержио Кейрос, защита игрока в настоящее время «занимается согласованием графика выплат по задолженностям». Сам футболист, похоже, не слишком обеспокоен перспективой остаться без загранпаспорта, хотя за эту неделю он успел побывать сразу на трех континентах, посетив Японию, Францию и Марокко.
Роналдиньо выступал за бразильские «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро, французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан», мексиканский «Керетаро». Последним клубом полузащитника был бразильский «Флуминенсе», за который он играл в 2015-м году.
В составе «Барселоны» (2003−08) Роналдиньо стал обладателем Лиги чемпионов, двукратным победителем чемпионата и Суперкубка Испании; выступая за «Милан» (2008−11) игрок выигрывал чемпионат Италии.
В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, победителем Кубка Америки, Кубка Конфедераций и бронзовым призером Олимпиады-2008. Всего за национальную команду он провел 97 матчей и забил 33 гола.