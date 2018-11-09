«Ливерпуль» опроверг слухи о желании владельца продать клуб

Источник: AP 2018

Пресс-секретарь «Ливерпуля» опроверг информацию, выпущенную в издании.

«Хотя мы и испытываем отвращение, реагируя на историю подобного рода, от лица владельца клуба я полностью отрицаю эти ничем не подкрепленные спекуляции.

Повторяю еще раз: клуб не продается, в том числе это касается и пассивных поисков покупателя и тому подобного", — приводит слова пресс-секретаря The Mirror.