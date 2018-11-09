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18:32 (мск), источник: Советский спорт

«Ливерпуль» опроверг слухи о желании владельца продать клуб

В New York Post вышла информация, что владелец «Ливерпуля» Джон Генри готов продать клуб.

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Источник: AP 2018

Пресс-секретарь «Ливерпуля» опроверг информацию, выпущенную в издании.

«Хотя мы и испытываем отвращение, реагируя на историю подобного рода, от лица владельца клуба я полностью отрицаю эти ничем не подкрепленные спекуляции.

Повторяю еще раз: клуб не продается, в том числе это касается и пассивных поисков покупателя и тому подобного", — приводит слова пресс-секретаря The Mirror.

Стоимость «Ливерпуля» оценивается в 1,9 млрд долларов. Генри приобрел клуб в 2010 году за 477 млн долларов.

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