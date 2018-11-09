«Ливерпуль» опроверг слухи о желании владельца продать клуб
В New York Post вышла информация, что владелец «Ливерпуля» Джон Генри готов продать клуб.
В New York Post вышла информация, что владелец «Ливерпуля» Джон Генри готов продать клуб.
«Хотя мы и испытываем отвращение, реагируя на историю подобного рода, от лица владельца клуба я полностью отрицаю эти ничем не подкрепленные спекуляции.
Повторяю еще раз: клуб не продается, в том числе это касается и пассивных поисков покупателя и тому подобного", — приводит слова
Стоимость «Ливерпуля» оценивается в 1,9 млрд долларов. Генри приобрел клуб в 2010 году за 477 млн долларов.