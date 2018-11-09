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19:06 (мск), источник: Р-Спорт

Предпочитаю секс: Гвардиола ответил Дани Алвесу на похвалу

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил Дани Алвесу, заявившему ранее, что работать с таким тренером, лучше, чем заниматься сексом.

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Источник: AP 2018

«На мой взгляд, секс лучше», заявил Пеп на пресс-конференции.

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​Дани Алвес играл в «Барселоне» под руководством Гвардиолы с 2008-го по 2012-й. За это время бразилец выиграл с «Барселоной» 4 чемпионства Испании, два Кубка Испании и два Кубка Лиги чемпионов.

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