Предпочитаю секс: Гвардиола ответил Дани Алвесу на похвалу
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил Дани Алвесу, заявившему ранее, что работать с таким тренером, лучше, чем заниматься сексом.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил Дани Алвесу, заявившему ранее, что работать с таким тренером, лучше, чем заниматься сексом.
«На мой взгляд, секс лучше», заявил Пеп на
Дани Алвес играл в «Барселоне» под руководством Гвардиолы с 2008-го по 2012-й. За это время бразилец выиграл с «Барселоной» 4 чемпионства Испании, два Кубка Испании и два Кубка Лиги чемпионов.