СМИ: Будущее Солари в «Реале» решится в понедельник

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Именно в этот день мадридский клуб будет обязан определиться с постоянным тренером: правила позволяют и.о. руководить командой не более 15 дней.

Под руководством Солари «Реал» провел три матча и во всех из них одержал победы. Президент мадридского клуба Флорентино Перес примет решение о будущем 42-летнего специалиста после встречи 12-го тура чемпионата Испании против «Сельты», который состоится в воскресенье.

Напомним, «Реал» уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера 29 октября после поражения в матче 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:5).

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера мадридского клуба претендуют Антонио Конте (экс-«Ювентус» и «Челси»), Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Роберто Мартинес (сборная Бельгии).