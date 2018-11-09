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20:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Будущее Солари в «Реале» решится в понедельник

Будущее исполняющего обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари решится в понедельник, утверждает AS.

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Источник: Reuters

Именно в этот день мадридский клуб будет обязан определиться с постоянным тренером: правила позволяют и.о. руководить командой не более 15 дней.

Под руководством Солари «Реал» провел три матча и во всех из них одержал победы. Президент мадридского клуба Флорентино Перес примет решение о будущем 42-летнего специалиста после встречи 12-го тура чемпионата Испании против «Сельты», который состоится в воскресенье.

Напомним, «Реал» уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера 29 октября после поражения в матче 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:5).

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера мадридского клуба претендуют Антонио Конте (экс-«Ювентус» и «Челси»), Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Роберто Мартинес (сборная Бельгии).

«Реал» после 11 туров занимает 6-е место в чемпионате Испании, имея в активе 17 очков.

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